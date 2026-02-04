20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı - Son Dakika
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı

20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
04.02.2026 17:25  Güncelleme: 18:21
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı. İddianamede şüphelilerin "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı.

İMAMOĞLU DAHİL 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçundan hazırlanan iddianame bugün itibarıyla tamamlandı ve kamu davası açıldı.

Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu - Necati Özkan - Merdan Yanardağ

20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın 'siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklananEkrem İmamoğlu, kayyum atanan TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan, 27 Ekim'de 'siyasi casusluk' iddiasıyla tutuklanmıştı. Böylelikle İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturmasının ardından 'casusluk' soruşturmasından da tutuklanarak ikinci kez tutuklanmış oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'örgüt lideri' olarak ifade edilen İmamoğlu'nun, "'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olarak CHP'yi yasa dışı yöntemlerle ele geçirdiği, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işlemek için, başta İstanbul'daki vatandaşların kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktararak casusluk suçu işlediği" iddia edilmişti.

Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün

Casusluk soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ayrıntılı ifade vermişti. Emniyette 262 sayfa ifade veren Gün, 4 Temmuz'da tutuklu bulunduğu cezaevine gönderilmişti.

    Yorumlar (26)

  • 14531453 14531453:
    bu şahıslar bir ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi en güzeli 148 143 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Allah kimin ne olduğunu görüyor sen merak etme devam böyle onun karşına çıktın zaman da bukadar delikanlı olursun inşallah 65 53
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    vallaha ne yapacaklarını şaşırdılar. 41 14
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Rüzgar eken fırtına biçermiş. Kullar görmüyor diye çalanlar yolsuzluk yapanlar bir şey unuttular seni yaradan sahibin görüyor ve Allah yarına bırakır yanına bırakmaz tek tek hesap vereceksiniz. 27 6
    1967Ramo 1967Ramo:
    heykelci mustafa sagdic kuduruyor kuduuurrrrrr 6 5
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ağa bu adam kötü diyelim. kaç yıl oldu içerde. ekonomi neden hala bozuk. hep birilerini suçlayarak insanların ömründen çaldılar. yetki verin düzelecek dendi verildi yetki daha kötü oldu. şimdi de yok İmamoğlu yok bahceli derken sürekli birilerini suçlayıp zaman caliyorlar. 2 0
    Orhan Bolat Orhan Bolat:
    Sana güzel bi cevap verirrim ama bura yeri değil. Sadece dönemin adamısınız o kadar. 0 0
  • 199715 199715:
    Haaaa haaaa haaa. Daha neler!.... Bakalım size neler açılacak. İlâhi adalete siz inanmasanız da... 82 110 Yanıtla
  • 1616 1616:
    yolsyzlukla su bulqmadar bunu cikardilar savci 68 73 Yanıtla
    Suat genç Suat genç:
    Yolsuzluk bulamadılar değil. Her gün yeni yolsuzluk ve suç ortaya çıkıyor. Emin ol başka ülke olsa şimdiye kadar Ekrem cezası kesinleşmiş ömür boyu yatıyor olacaktı. 11 17
    Osman Bayram Osman Bayram:
    yolsuzluk davası kapandı mı da böyle saçma sapan yorum yapıyorsun 13 1
  • 250500 250500:
    Vay vay vay 28 34 Yanıtla
  • Luanti Hanedanlığı Luanti Hanedanlığı:
    Bu ülkede İmamoğlu ve Erdoğan yok sadece... 16 7 Yanıtla
