20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı

14531453:

bu şahıslar bir ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi en güzeli

148 143 Yanıtla

eser demir: Allah kimin ne olduğunu görüyor sen merak etme devam böyle onun karşına çıktın zaman da bukadar delikanlı olursun inşallah 65 53

mustafa sagdic: vallaha ne yapacaklarını şaşırdılar. 41 14

Haydar Ali Can: Rüzgar eken fırtına biçermiş. Kullar görmüyor diye çalanlar yolsuzluk yapanlar bir şey unuttular seni yaradan sahibin görüyor ve Allah yarına bırakır yanına bırakmaz tek tek hesap vereceksiniz. 27 6

1967Ramo: heykelci mustafa sagdic kuduruyor kuduuurrrrrr 6 5

mustafa sagdic: ağa bu adam kötü diyelim. kaç yıl oldu içerde. ekonomi neden hala bozuk. hep birilerini suçlayarak insanların ömründen çaldılar. yetki verin düzelecek dendi verildi yetki daha kötü oldu. şimdi de yok İmamoğlu yok bahceli derken sürekli birilerini suçlayıp zaman caliyorlar. 2 0