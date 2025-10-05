Halk sandık başına gitti! Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Halk sandık başına gitti! Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti

Halk sandık başına gitti! Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti
05.10.2025 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ekşinar köyünün Ardanuç Belediyesi sınırlarına dahil edilip edilmemesi konusunda yapılan referandumda köylüler, "köy olarak kalma" yönünde karar verdi. 102 seçmenden 79'unun sandığa gittiği referandumda oyların 46'sı 'hayır', 33'ü 'evet' olarak sayıldı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ekşinar köyünde, bazı köylülerin Ardanuç Belediyesi sınırlarına katılmak istemesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından referandum düzenlendi.

BELEDİYE SINIRLARINA DAHİL OLMAYA 'HAYIR' DEDİLER

İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapılan referandumda, 102 seçmenden 79'u sandığa gitti. Oyların 46'sı "hayır", 33'ü "evet" olarak sayıldı. Referandum sonucuna göre, Ekşinar köyü belediye sınırlarına dahil edilmeyerek İl Özel İdaresi sorumluluk alanında köy statüsünü korudu.

Ekşinar Köyü, Belediyeye Dahil Olmayı Reddetti

"ÖZLÜK HAKLARININ KAYBOLMAMASI İÇİN HAYIR OYU KULLANDIM"

Muhtar Mevlüt Akbulut, referandum sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Köyün genel geçim kaynağı sebzecilik, meyvecilik ve küçük çaplı hayvancılık. Elbette bazı konularda mağduriyet yaşayacağız ama bazı kazanımlar da olacak. Ancak muhtar olarak benim görüşüm, biraz daha zararda olacağımız yönünde. Şu an böyle düşünüyorum ama köylü ne isterse ona saygı duyarım. Ben halktan yanayım. Ardanuç'un daha önceki yerleşim yerleri baraj altında kaldı. Sebzenin yükü Ekşinar köyüne kaldı. Biz de oradan gelip burada yer edindik. 10-15 hanelik güzel bir topluluk oluşturduk. Yine bu sebze ve meyveciliği halkımıza sunmak istiyoruz. Ardanuç sebzesini karşılar. Köylülerin özlük haklarının kaybolmaması için hayır oyu kullandım."

Ekşinar Köyü, Belediyeye Dahil Olmayı Reddetti

"BU KÖYDE SERACILIK VE HAYVANCILIK YAPILMALI"

Ekşinarlı Okan Genç de "Ben bu konuda da netim. Hayır oyu kullandım çünkü köylülerimizin özlük haklarının kaybolmasını istemiyorum. Burada seracılık, hayvancılık yapılıyor. Merkezde biri çıkıp 'sera kurmak istiyorum' dese, belediye buna izin vermez. Sonra diyecekler ki 'Ekşinar da merkez, orada sera var.' Bu sefer emsal gösterilecek ve köyümüz sorun yaşayacak. Bu köyde seracılık ve hayvancılık yapılmalı. İnsanlar geçimini bunlarla sağlıyor. Bu yüzden hayır oyu verdim. Eğer evet çıkarsa da elbette köyümüz ve Ardanuç için çalışacağız" diye konuştu.

Ekşinar Köyü, Belediyeye Dahil Olmayı Reddetti

"KÖYE GELMEK İÇİN CAN ATIYORUZ, NEDEN ŞEHİR OLSUN?"

Ekşinar köyünden Nebiye Genç ise "Evet-hayır oylaması yapılıyor. Evet, biz bu köyün yerlisiyiz. Kışın şehirde oturuyoruz ama yazın köye gelmek için can atıyoruz. Zaten şehirde oturuyorum, köyüm de şehir olacaksa neden isteyeyim ki? Ben istemiyorum. İstiyorum ki pekmez kaynatalım, dumanımız tütsün, tavuklarımız ötsün, ineklerimiz bağırsın. Ama şehir olursa bunlar olmayacak. Komşu rahatsız olacak, şikayet edecek. Zabıta gelip ceza yazacak. Ben hayır verdim çünkü köyümün köy kalmasını istiyorum. Köy gibi olsun." dedi.

Kaynak: AA/ ANKA

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ardanuç, Güncel, artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk sandık başına gitti! Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç işleyen çocuklara verilecek cezalar artıyor Suç işleyen çocuklara verilecek cezalar artıyor
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas’tan ilk adım Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar
Türkiye’de gol yemeyen tek kaleci Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı yorum: Kariyer engelleme konusunda tek tabanca İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı yorum: Kariyer engelleme konusunda tek tabanca
Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz?
Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan “İlk kez“ diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz

23:17
Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor
Domenico Tedesco: Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor
22:41
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan sert tepki: Hakemi bu gece çok konuşun
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan sert tepki: Hakemi bu gece çok konuşun
22:38
Karadeniz’in son yıllardaki en büyük festivali 50 bin kişi katıldı, tüm masrafları Sedat Peker karşıladı
Karadeniz'in son yıllardaki en büyük festivali! 50 bin kişi katıldı, tüm masrafları Sedat Peker karşıladı
22:33
Nelson Semedo’dan maç sonu çarpıcı sözler
Nelson Semedo'dan maç sonu çarpıcı sözler
21:56
Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme
Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme
21:28
Belediye başkanı ’’Bunları annene yedirir misin’’ diye sordu, aldığı yanıt karşısında küplere bindi
Belediye başkanı ''Bunları annene yedirir misin?'' diye sordu, aldığı yanıt karşısında küplere bindi
18:51
Trump ile Netanyahu arasında gerilim Telefonda azarlamış
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış
18:22
Turgutlu’da Bıçaklı Saldırı
Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı
17:56
Bu günlere dikkat Yurdun dört bir yanı sağanağa teslim olacak
Bu günlere dikkat! Yurdun dört bir yanı sağanağa teslim olacak
16:16
Trump’tan Hamas’a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2025 23:48:06. #7.12#
SON DAKİKA: Halk sandık başına gitti! Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.