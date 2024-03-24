El-Ezher Şeyhi: İsrail'in Gazze saldırılarına tepkiler hayal kırıklığı yarattı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına verdiği tepkilerin hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.
Ezher'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tayyib, Kahire'yi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
İkili, görüşmelerinde Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmeleri ele aldı.
Gazze'de olanların, Doğu ile Batı arasındaki yakınlaşma çabalarını yok etme tehdidi barındırdığını belirten Ezher Şeyhi Tayyib, "Halkların aksine, uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği tepkiler, hayal kırıklığı yarattı." ifadesini kullandı.
Tayyib, İsrail'in Gazze saldırılarına son vermesini isteyen Batı halkları ve bazı Yahudilerin tutumlarına övgüde bulundu.
Guterres de İsrail saldırılarının durması, uluslararası toplumun görevlerini sadece sözlerle değil, kararlarla yerine getirmesi gerektiğine dair bir mesaj göndermek için dün Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ettiğini dile getirdi.
Sınırın Filistin tarafında yiyecek, içecek eksikliği, çeşitli hastalıkların yayılması nedeniyle büyük acılar çekildiğini gördüğünü kaydeden Guterres,"Bu acıları gündeme getirmemiz ve bunlara hemen son vermemiz gerekiyor. Bu, hepimizin sorumluluğunda." değerlendirmesinde bulundu.
İslamofobiye de değinen Guterres, İslamofobinin önemli ölçüde geliştiğini, ayrımcılık ve nefretin en yaygın biçimlerinden biri haline geldiğini ve buna modern teknolojik gelişmelerin de yardımcı olduğunu vurguladı.
Sudan, Gazze, Ukrayna ve Afrika'nın çeşitli bölgelerindeki duruma işaret eden BM Sekreteri, "Şu anda yaşadığımızdan daha tehlikeli bir dönemi hatırlamıyorum." ifadesini kullandı.
Guterres, Gazze'de adalete verdiği desteğin devam ettiğini ve hiç kimsenin onun sesini susturamayacağını belirtti.
Savaş başladığından bu yana ikinci kez dün Gazze sınırı yakınındaki Mısır'ın El- Ariş kentine gelen BM Genel Sekreteri, Gazze'den buraya getirilen Filistinli yaralıları ziyaret etmişti.
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