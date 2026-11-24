İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde konut olarak kullanılan baraka ve mağaralardan oluşan 7 yapıyı yıkarak 42 Filistinliyi yerinden etti.

El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesine bağlı Hallet ed-Daba bölgesinin temsilcisi Cabir Debabise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli ailelerin yaşadığı sac baraka ve mağaralardan oluşan 7 konutu yıktığını belirtti.

Yıkılan konutlarda, aralarında çocukların da bulunduğu 42 Filistinlinin yaşadığını aktaran Debabise, İsrail ordusunun yaklaşık 200 zeytin ağacını söktüğünü ve bölgedeki altyapıya zarar verdiğini söyledi.

Debabise, Hallet ed-Daba'nın 2018'den bu yana sürekli yıkımlara maruz kaldığını belirterek, "Asıl amaçları insanları topraklarından zorla göç ettirmek." dedi.

İsrail'in zorla yerinden etme planlarının farkında olduklarını ve yıllardır süren yıkımlara rağmen topraklarını terk etmeyeceklerini vurgulayan Debabise, bu uygulamaların azim ve kararlılıklarını daha da artırdığını ifade etti.

Yıkımlarla Filistinlileri zorla göç ettirmeyi amaçlıyorlar

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.

Filistinli kurumlar, İsrail'in yıkım politikası ve yıkım tebligatlarıyla Filistinlileri topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçladığını belirtiyor.