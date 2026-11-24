"Dünyanın en İsrail yanlısı siyasetçisi" olmak istediğini açıklayan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, eski Başbakan Aleksis Çipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı Partisi (ELAS) tarafından kınandı.

ELAS Partisi Gençlik Politikaları Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, " Gazze'de, çoğunluğu sivil binlerce kişinin öldüğü, yerinden edildiği bir soykırım yaşanırken ve 25'i aşkın ülke ve 400'ü aşkın şehirde gençlik savaşa karşı hareket eder, Filistin halkına destek verirken, Yunan bakan Netanyahu'nun politikalarına olan desteğinin reklamını yapmayı seçiyor." ifadelerine yer verildi.

Bunu yaparken, Georgiadis'in "Dünyanın en İsrail yanlısı siyasetçisi" olma arzusunu dile getirdiğine işaret edilen açıklamada, "İnsan hayatı, uluslararası hukuk ve barış gerekliliği söz konusu olduğunda, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden politikalara yönelik bu tür destek açıklamalarını duymak söz konusu olamaz." denildi.

Yunan bakan Adonis Georgiadis???????, İsrail'e dün yaptığı ziyaret sırasında i24News televizyon kanalına verdiği röportajda "Dünyadaki en İsrail yanlısı siyasetçi olmak istiyorum." demiş, İsrail'in haklı olmasına rağmen propaganda savaşını kaybettiğini ileri sürmüştü.