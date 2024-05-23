Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkü çocuklar ata binerek eğlendi - Son Dakika
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Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkü çocuklar ata binerek eğlendi

Elazığ\'da misafir edilen Ahıska Türkü çocuklar ata binerek eğlendi

Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkü çocuklar, hipodromunda gerçekleştirilen etkinlikte ata binerek eğlenceli vakit geçirdi. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodrom Müdürlüğü, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgeden tahliye edilerek Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ve Valilik koordinesinde getirildikleri Elazığ'da, yaklaşık 2 yıldır Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde aileleri ile misafir edilen Ahıska Türkü çocuklar için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında hipodromdaki Atla Terapi Merkezinde, uzman eğitmenler eşliğinde Karamel ve Zeytin adındaki atlara binerek eğitim sahasında tur atan çocuklar, ata binmenin mutluluğunu yaşadı. Ayrıca, hipodromda bulunan empati ile geri dönüşüm parkurunda gerçekleştirilen etkinliklere de katılan çocuklar, palyaço gösterisi ve müzik eşliğinde sunulan çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, hipodromların sadece yarışların düzenlendiği bir tesis olmadığını, sosyal yaşam alanları ve çeşitli aktivite imkanlarıyla çocuklara aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmeleri için imkan sunduklarını belirtti. Ahıska Türkü çocuklara yaşadıkları olumsuzlukları unutturmak için etkinlik düzenlendiğini kaydeden Demirçelik, çocukların bindikleri atlarla eğlenceli bir gün geçirdiğini ifade etti.

23.05.2024 15:09
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Elazığ'da misafir edilen Ahıska Türkü çocuklar, hipodromunda gerçekleştirilen etkinlikte ata binerek eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodrom Müdürlüğü, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgeden tahliye edilerek Dışişleri Bakanlığı organizasyonu ve Valilik koordinesinde getirildikleri Elazığ'da, yaklaşık 2 yıldır Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde aileleri ile misafir edilen Ahıska Türkü çocuklar için etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında hipodromdaki Atla Terapi Merkezinde, uzman eğitmenler eşliğinde Karamel ve Zeytin adındaki atlara binerek eğitim sahasında tur atan çocuklar, ata binmenin mutluluğunu yaşadı.

Ayrıca, hipodromda bulunan empati ile geri dönüşüm parkurunda gerçekleştirilen etkinliklere de katılan çocuklar, palyaço gösterisi ve müzik eşliğinde sunulan çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi. ???????

Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, hipodromların sadece yarışların düzenlendiği bir tesis olmadığını, sosyal yaşam alanları ve çeşitli aktivite imkanlarıyla çocuklara aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmeleri için imkan sunduklarını belirtti.

Bu kapsamda kentteki çocukları zaman zaman tesislerinde ağırladıklarını anlatan Demirçelik, bu kez de kentte misafir edilen Ahıska Türkü çocuklara yaşadıkları olumsuzlukları unutturmak için etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Ahıska Türkü Derya Resulova da bindikleri atların sevimli olduğunu aktararak, "Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Ata ilk kez bindim, burada çok eğlendik." dedi.

Hasan Desadıze ise çok güzel bir gün geçirdiğimi ifade ederek, etkinliğin keyifli geçtiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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