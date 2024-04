Güncel

Gazze Kasabı dünyaya meydan okudu, Refah\'ta katliam an meselesi

Elazığ'da bayram namazında camiler doldu taştı

ELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Daha sonra İzzetpaşa Camisi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan vatandaşlarla bayramlaştı.

Aziz Elazığlı hemşerilerinin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "Allah sağlıkla, sıhhatle ve afiyetle bir bayram geçirmemizi ve millet olarak kavuşmamızı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını geride bırakmanın hüznünü, Ramazan Bayramına da ulaşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Malumunuz Ramazan ayı boyunca her zaman olduğu gibi hemşerilerimizle iftarda, teravihte ve sahurda bir ve beraber olduk. Birlikte zaman geçirdik birlikte üzüldük ve birlikte sevindik. Ramazan ayına bizleri ulaştıran Rabbimize binlerce kez hamd olsun. Bayramlar, malumunuz olduğu üzere birlik, beraberlik ve kardeşliğin aynı zamanda insanlarımızın bir araya gelerek kırgınlıkların ve küskünlüklerin bittiği müstesna günlerdir. Ben bu anlamda bütün hemşerilerim başta olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Buruk bir Ramazan Bayramı geçiriyoruz. Filistin'de, Gazze'de, Arakan'da ve Doğu Türkistan'da masum insanlar katlediliyor. Soykırım ve katliam var. Masum insanlar yurtlarından ediniyor. Bu anlamda da bayramı buruk geçirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Bir an önce orada ki Müslüman kardeşlerimizin bir an önce huzura kavuşmasını Rabbimden de niyaz ediyorum" cümlelerini kullandı.

Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu kurtuluşumuza vesile olan Ramazan-ı Şerifi bitirip Ramazan Bayramına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Bu vesile ile Elazığ'da bulunan hemşerilerimiz başta olmak üzere il dışı ve yurt dışında bulunan hemşerilerimizin de Ramazan Bayramını kutluyorum. Ramazan Bayramı inşallah Müslümanların birleşmesine vesile olur. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin de Allah yardımcısı olsun" dedi.