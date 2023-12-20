Elazığ'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel STK buluşmaları gerçekleştirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Elazığ'da Cumhuriyet'in 100. Yılında Sivil Toplum Buluşmaları Çalıştayı gerçekleştirildi. Özel bir otelde İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan çalıştayda, STK temsilcileri sorun ve taleplerini dile getirdi. Çalıştaya, Vali Ömer Toraman, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin ve STK temsilcileri katıldı. Program daha sonra karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti.

Elazığ'ın sivil toplum teşkilatlanması açısından Türkiye'de önde gelen vilayetlerden olduğunu ifade eden Vali Ömer Toraman, "Hem dernekler, hem sendikalar hem de vakıflar açısından köklü geçmişe sahip kuruluşlar oluşturabilmiş ve sürdürebilmiş illerden bir tanesidir. Hem sayısal olarak hem de nitelik olarak önemli sivil toplum örgütlerini bünyesinde çıkarmış ve devam ettirmiş bir vilayettir. Bu manada sivil toplum hayatına bu katkısından dolayı sivil örgütlerine de teşekkür etmemiz gerekiyor" dedi.

Devlet yapılanması dışında bir takım siyasal kültürel ve ekonomik faaliyetleri yöneten gönüllü kuruluşlara sivil toplum adının verildiğini belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Sivil toplum örgütleri demokratik bir toplumda hayati bir role sahiptir. Yasama yürütme, yargı ve medyanın yanında beşinci güç olarak da tanımlanmaktadır. Bazı kaynaklarda ise sivil toplum, kamu sektörü ve özel sektörün yanında üçüncü sektör olarak da tarif edilmektedir. Sivil toplum kuruluşları genel olarak eğitim, gençlik, çevre, kadın hakları, insan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, istihdam, teknoloji gibi pek çok farklı konularda faaliyet gösterirler. Sivil toplum yapılanmasında ilerlemeler ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda ilerlemesi ve gelişmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Sivil toplum kuruluşları örgütlenmelerini ve faaliyetlerini bilimsel kriterler ile devletin koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleştirdikleri taktirde ülkenin bu alandaki gelişmelerine çok büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir" diye konuştu.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Problemleri belli imkanlar ölçüsünde her türlü anlamda imar anlamında, temel sorunlar anlamında çözümler üretmektir. Yaşama şartlarını asgari düzeyde sağlamak ve bunları sürekli daha da iyileştirerek en üst düzeyde o şehirde, beldede ve orada yaşayan insanların çok daha güzel yaşayabilir çok daha rahat yaşayabilir ortamı sağlamak için mücadelesini yaparak çalışmalarını ortaya kor. Bizde Elazığ Belediyesi olarak Şahin başkanımızın önderliğinde Elazığ'da yaşayan insanlarımızın çok daha güzel bir ortamda yaşayabilmesi için öncelikle şehrin temel ihtiyaçları olan ve bugüne kadar çözülmesi sorun olarak bekleyen projelerle 11 ana başlıkta 100 projeyi vaat ederek ve bunları da yerine getirdik. İnsanlarımıza bu temel ödevlerimizi yerine getirmek olduğunu hissettik ve bunu da yaptığımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İşlemler ve Mevzuat Daire Başkanı Adnan Zengin ise "Ülkemizin sivil toplum kuruluşlarının özelliği milletimizin özünde bulunan yardımlaşma, dayanışma ve gönüllülük gibi yüce hasretlerin bir örneğidir. Bunun en açık göstergesi dünyanın en çok yardım yapan göstergesidir. Bu anlamda STK'larımızın uluslararası arenada ülkemizin yük akı olduğu malumumuzdur" ifadelerini kullandı.