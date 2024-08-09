Elazığ'da deprem sonrası yapılacak okullar hakkında açıklama

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(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin 24 Ocak 2020'deki depremin ardından Elazığ'da yapma sözü verdikleri okullara ilişkin "Elazığımıza sözünü verdiğimiz 3 okuldan biri tamamlandı bir diğerinde ise çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak 2020 tarihindeki depremin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin yapma sözü verdiği okullara ilişkin açıklama yaptı. Erol'un açıklaması şöyle:

"Elazığ'ımıza sözünü verdiğimiz 3 okuldan biri tamamlandı bir diğerinde ise çalışmalar hızla ilerliyor. İzmir Büyükşehir Belediyemizin sözünü verdiği okulla ilgili ise yüklenici firma ile idare arasında bazı sorunlar yaşandı. Bu sorunların çözümüne yönelik firmaya fiyat farkı ve ek süre uzatımı verildiği yüklenici firma idarenin bu teklifi kabul etmediği bilgisini aldım ve yüklenici firmaya ihtarname çekildi. Yüklenicinin çekilen ihtarnameye rağmen yapım işine başlamaması durumunda sözleşme fesih edilecek ve en kısa sürede okul yapım işi için İZBETON tekrardan ihaleye çıkacak. Bizler de her zaman olduğu gibi bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz"