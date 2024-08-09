Elazığ'da deprem sonrası yapılacak okullar hakkında açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da deprem sonrası yapılacak okullar hakkında açıklama

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin deprem sonrası yapma sözü verdikleri okullar hakkında açıklama yaptı. Erol, Elazığ'a söz verilen 3 okuldan birinin tamamlandığını, diğerinin ise çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

09.08.2024 12:35  Güncelleme: 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin 24 Ocak 2020'deki depremin ardından Elazığ'da yapma sözü verdikleri okullara ilişkin "Elazığımıza sözünü verdiğimiz 3 okuldan biri tamamlandı bir diğerinde ise çalışmalar hızla devam ediyor" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak 2020 tarihindeki depremin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin yapma sözü verdiği okullara ilişkin açıklama yaptı. Erol'un açıklaması şöyle:

"Elazığ'ımıza sözünü verdiğimiz 3 okuldan biri tamamlandı bir diğerinde ise çalışmalar hızla ilerliyor. İzmir Büyükşehir Belediyemizin sözünü verdiği okulla ilgili ise yüklenici firma ile idare arasında bazı sorunlar yaşandı. Bu sorunların çözümüne yönelik firmaya fiyat farkı ve ek süre uzatımı verildiği yüklenici firma idarenin bu teklifi kabul etmediği bilgisini aldım ve yüklenici firmaya ihtarname çekildi. Yüklenicinin çekilen ihtarnameye rağmen yapım işine başlamaması durumunda sözleşme fesih edilecek ve en kısa sürede okul yapım işi için İZBETON tekrardan ihaleye çıkacak. Bizler de her zaman olduğu gibi bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Gürsel Erol, İstanbul, Ankara, Deprem, Elazığ, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da deprem sonrası yapılacak okullar hakkında açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:26:30. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da deprem sonrası yapılacak okullar hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement