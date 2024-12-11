Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Elazığ\'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Elazığ'da düzenlenen 'Siberağ-11' operasyonunda, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. 33 milyon TL işlem hacmine sahip hesaplar belirlendi ve 7 kişi tutuklandı.

11.12.2024 18:38  Güncelleme: 18:40
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ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Siberağ-11' operasyonunda, gözaltına alınan ve banka hesaplarında toplamda 33 milyon TL işlem hacmi bulunan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 'Siberağ-11' operasyonları düzenlendi. Elazığ'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplamda 33 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika

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