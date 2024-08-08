Elazığ'da İsrail'in saldırılarına trafik ışıklarından tepki - Son Dakika
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Elazığ'da İsrail'in saldırılarına trafik ışıklarından tepki

Elazığ Belediyesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak trafik ışıklarına 'Özgür Kudüs' ve 'Katil İsrail' yazıları yerleştirdi. Vatandaşlar uygulamayı desteklediklerini belirtti.

08.08.2024 19:16
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Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına trafik ışıklarına yerleştirilen yazılarla tepki gösterildi.

Elazığ Belediyesince kent genelinde trafik sinyalizasyon sistemindeki yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirildi.

Vatandaşlardan Feti Tuncer, AA muhabirine, uygulamanın İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma sessiz kalınmaması adına önemli olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarının bir an önce son bulması için herkesin her platformda tepkisini dile getirmesi gerektiğini ifade eden Tuncer, şöyle konuştu:

"Belediyemizin, ışıklarımıza 'Katil İsrail' ve 'Özgür Filistin' yazılarını yerleştirmesini destekliyoruz. Bu gibi uygulamaların daha çok yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu konuda belediyemizi destekliyoruz."

Mehmet Tahir Altungök de belediyenin İsrail'in katliamını insanlara duyurmak için hayata geçirdiği uygulamayı desteklediklerini dile getirdi.

Altungök, "İnsanları bu soykırıma karşı bilinçlendirmek, bu soykırımı unutturmamak adına yerinde bir uygulama olmuş, Belediyemizi tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da İsrail'in saldırılarına trafik ışıklarından tepki - Son Dakika

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