Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu - Son Dakika
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Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu

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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, kötü koku üzerine durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, poşete sarıldıktan sonra toprağa gömülmüş vaziyette bebek cesedi buldu.

27.08.2024 17:17
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Elazığ'da mezarlıkta poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi bulundu.

Harput Mahallesi'nde bulunan mezarlığa kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, çevrede kötü koku olduğunu fark etmesi üzerine durumu Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bildirdi.

Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu

POŞETE SARILI BEBEK CESEDİ BULUNDU

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları aramada poşete sarıldıktan sonra toprağa gömülmüş vaziyette bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu
Kaynak: AA

Mezarlıklar Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi, İnceleme, Jandarma, 3-sayfa, Otopsi, Harput, Bebek, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mezarlıkta kötü koku ihbarına giden ekipler poşete sarılarak toprağa gömülmüş bebek cesedi buldu - Son Dakika

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