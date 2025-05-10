Elazığ\'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Elazığ merkezli 6 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4'ü avukat 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sosyal medya platformları üzerinden oluşturulan sayfalar aracılığıyla mağdur kişilerle iletişime geçtikleri, kendilerini farklı avukat isimleriyle tanıttıkları, "icra takibi, Anayasa Mahkemesi başvurusu, tazminat davası, kaybedilen davaları tekrar açarak kazanma" gibi hukuki yardım vaatleriyle yüklü miktarda harç parası ve dava ücreti talep ettikleri, kaybedilmiş davaları kazanılmış gibi göstererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve Keban İlçe Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Elazığ, Mersin, Gaziantep, İzmir, Çorum ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda, 417 milyon lira işlem hacmi olan 4'ü avukat 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 9 cep telefonu ve 6 sim kart ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.