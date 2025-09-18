Elazığ'da Otobüste Kavga - Son Dakika
Elazığ'da Otobüste Kavga

Elazığ\'da Otobüste Kavga
18.09.2025 14:49
Elazığ'da halk otobüsünde şoför ve yolcu arasında kavga çıktı, anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da Yurtbaşı beldesine ait bir halk otobüsünde sabah saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı.

TAVANA TUTUNUP TEKMELEDİ

Otobüs şoförü ile yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şoförün tavana tutunup yolcuya tekme attığı görüldü.

"BİR KART YÜZÜNDEN NE YAPIYORSUN?"

Kavga anında diğer yolcular çığlık çığlığa bağırırken birinin, "Bir kart yüzünden ne yapıyorsun?" dediği duyuldu. Diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:47
