Elazığ'da Tehlike Uyarısı: İkinci Bir İliç Faciasıyla Karşı Karşıyayız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Tehlike Uyarısı: İkinci Bir İliç Faciasıyla Karşı Karşıyayız

Geniş Video İzle

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesindeki bakır işletmesinin heyelan bölgesindeki maden pasasının dökülmesiyle oluşan tehlikeye dikkat çekti. Erol, İliç faciasına benzer bir felaketin yaşanması durumunda sonuçların felaket olacağını belirterek, İliç Araştırma Komisyonu'nun Elazığ'a gelerek durumu incelemesini ve tedbirlerin alınmasını talep etti.

01.05.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesindeki bakır işletmesinin maden pasasının döküldüğü heyelan bölgesi olan alandaki tehlikeye dikkat çekerek, "Elazığ, ikinci bir İliç faciası ile karşı karşıya. Orada bir facia olursa bu facianın altından hiç kimse kalkamaz" dedi. Erol, İliç Kazası Araştırma Komisyonu'nu inceleme yapmak üzere Elazığ'a davet etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu'nda Maden Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi üzerinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin ekonomisine son derece katkı sunabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. CHP olarak ne madenciliğe ne de yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasına karşı olmadıklarını ifade eden Erol, "Bizim karşı olduğumuz aslında madenciliğin insan odaklı, çevreye duyarlı madencilik alanının genişletilmesi ve ilerletilmesiyle ilgilidir. Bu anlamda da ben aynı zamanda CHP'nin çevre komisyonu sözcüsüyüm. Önümüzdeki süreçte ülkemizin değişik illerine çevre komisyonu olarak gidip aslında madenciliğin, yeraltı zenginliklerinin ülkemize kazandırmak değil tam tersine tekelleşen bir ticaret alanına nasıl dönüştürüldüğünü, bu ülkenin kaynaklarının nasıl sömürüldüğünü nasıl haksız yere tahsis ve ihalelerin yapıldığını tespit ederek genel kurulumuzu da zaman içerisinde bilgilendireceğiz" dedi.

"PARLAMENTODAN RİCAM; İLİÇ ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NUN ELAZIĞ'A GELEREK ARAŞTIRMA YAPMASI"

Elazığ'ın Maden ilçesindeki bakır işletlemesinin maden pasasının döküldüğü alanın fotoğraflarını gösteren Erol, "İliç'te yaşanan bir heyelan değil bana göre tedbirsizlikten kaynaklanan bir felaket. İliç gibi Elazığ'ın Maden ilçesini tehdit eden yanlış bir uygulama. Maden ilçemiz şu anda ne durumda? Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararı ile riskli ilan edilen bir bölge ve heyelan bölgesi. Heyelan bölgesine dökülen pasa, şu anda bu yerleşim bölgesini tehdit ediyor. Bu pasanın altında da Diyarbakır-Elazığ kara yolu ve demir yolu var. Yani bu pasa buradan göçtüğü zaman yerleşim bölgesini de iki şehir arasındaki ulaşımı da yok edecek. Bununla ilgili defalarca yazışma yaptık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verdiği cevap nedir biliyor musunuz? 'Teknik olarak bu pasanın buradan kaldırılması mümkün değil.' Uzayla ilgili birçok araştırmamız var, savunma sanayisinde birçok yeni üretimimiz, gemilerimiz var, Avrasya Tüneli'ni boğaz köprüsünün altına yapıyoruz ama böyle bir pasayı kaldıramıyoruz. Elazığ, ikinci bir İliç faciası ile karşı karşıya. Orada bir facia olursa bu facianın altından hiç kimse kalkamaz. İliç Komisyonu'nu da ziyaret ettim, tutanakları oraya da verdim. Parlamentodan ricam İliç Araştırma Komisyonu'nun Elazığ'a gelerek benim bu söylediklerimin doğru olup olmadığını araştırsın ve bir an önce buraya tedbirler alınsın."

Elazığ\'da Tehlike Uyarısı: İkinci Bir İliç Faciasıyla Karşı Karşıyayız
Kaynak: ANKA

Milletvekili, Gürsel Erol, İnceleme, Elazığ, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Tehlike Uyarısı: İkinci Bir İliç Faciasıyla Karşı Karşıyayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 17:00:40. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da Tehlike Uyarısı: İkinci Bir İliç Faciasıyla Karşı Karşıyayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement