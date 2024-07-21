Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, tatilcileri ağırlıyor

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde doğal güzelliği, kıyı şeridindeki turistik tesisleri, plajları ve kamp alanlarıyla ilgi gören Hazar Gölü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden gelen tatilcileri ağırlıyor.

Kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Hazarbaba ve Mastar dağlarının arasında yer alan 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercih ettiği tatil mekanları arasında.

Ziyaretçilerden kimi yaz tatilini geçirmek için kimileri de iki günlük hafta sonu tatilini değerlendirmek için denizi aratmayan Hazar Gölü'nün yolunu tutuyor.

Bunaltan sıcaklarda tatil için tektonik gölü tercih edenler kendine has doğası, plajı, kamp alanları, sosyal tesisleri ve tekne turlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

Hazar Gölü çevresinde bulunan kamu ve özel sektöre ait otel, misafirhane, apart otel, pansiyon ve kamp alanları, bu yaz da ziyaretçilerle doldu.

"Son bir aydır inanılmaz bir yoğunluk var"

Gölde 14 yıldır tesis işleten Mehmet Bahçeci, AA muhabirine, Hazar Gölü'nün bölge halkına güzel imkanlar sunduğunu söyledi.

Gölün tektonik olduğunu ve doğal yapısıyla ilgi gördüğünü ifade eden Bahçeci, "22 apart ev, 40 çadır, piknik alanları, hız motoru, deniz üstü bisikletler dediğimiz kanolarla hizmet veriyoruz. Bu yıl Hazar Gölü'ne beklentimizin çok üstünde bir ilgi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Bahçeci, Hazar Gölü'ndeki tesislerin yoğun misafir ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu, gelen misafirlerin kentten memnun ayrıldığını kaydetti.

"Son bir aydır inanılmaz bir yoğunluk var. Burası tatilcilerin hafta sonlarını değerlendireceği de bir yer." diyen Bahçeci, sezonun güzel geçtiğini ifade etti.

Bahçeci, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Muş, Tunceli ve Malatya gibi illerden ziyaretçileri ağırladıklarını belirtti.

"İnsanlar göle girip serinleyebiliyor"

Ailesiyle Tunceli'den gelen Engin Coşkun da Hazar Gölü sahillerini çok güzel bulduklarını söyledi.

Coşkun, "Hazar Gölü gerçekten Doğu Anadolu Bölgesi'nde turizm anlamında çok güzel bir yer. Doğal güzellikleri var. İnsanlar burada göle girip serinleyebiliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde olmasına rağmen burası Antalya, Çeşme, Bodrum'u aratmıyor. İnsanlar burada çok güzel eğlenebiliyor." diye konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Bekir Avcı da burada serinleme imkanı bulduklarını belirtti.

Tatillerini genelde burada geçirdiklerini anlatan Avcı, "Manzarası süper, çok serin bir yer. Burası bulunmaz bir nimet." ifadelerini kullandı.

Metin Şahin de tatil için Hazar Gölü'nü tercih ettiklerini, burada ailece güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Özcan Topal da bulduğu her fırsatta Hazar Gölü'ne geldiğini anlatarak, "Herkese tavsiye ederim. Batıya sürekli gidemediğimiz için buraya geliyoruz. Serinlemek için sürekli geldiğimiz bir yer." dedi.