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Elazığ itfaiyesi bir yılda 3 bin 181 olaya müdahale etti - Son Dakika
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Elazığ itfaiyesi bir yılda 3 bin 181 olaya müdahale etti

Elazığ itfaiyesi bir yılda 3 bin 181 olaya müdahale etti Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında 3 bin 181 olaya müdahale etti.

Elazığ itfaiyesi bir yılda 3 bin 181 olaya müdahale etti
08.01.2024 - 23:26,  Güncelleme: 23:33
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Elazığ itfaiyesi bir yılda 3 bin 181 olaya müdahale etti

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında 3 bin 181 olaya müdahale etti.

Elazığ Belediyesi tarafından donanımlı hale getirilen itfaiye teşkilatı, yangın, deprem, trafik kazaları ve hayvan kurtarma gibi birçok alanda vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 3 bin 181 olaya müdahale edildi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde Malatya'da 28 vatandaşı enkaz altından çıkartan itfaiye ekipleri 195 sıkışmalı trafik kazası, 353 hayvan kurtararak başarılı çalışmaları ile göz doldurdu.

Yangın olarak bin 593 olaya müdahale ettiklerini belirten İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, "195 sıkışmalı trafik kazasına müdahale ettik bin 41 vatandaşımızı da kurtarmışız. Bu kurtardığımız vatandaşlarımız hem Malatya'da depremde enkaz altında kalan vatandaşlarımız da dahildir. 353 hayvan kurtardık. Bütün kurtarma vakalarında itfaiye olarak olay yerinde hazır bir şekilde bekleyerek üzerimize düşeni yapmaktayız. 2023 yılında 3 bin 181 itfaiye olayına müdahale ettik, buna Kahramanmaraş depremi dahil değil. 893 iş yerinin yangın güvenliğini kontrol ettik, uygun gördüğümüz iş yerlerine ruhsat verdik" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremindeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Başgün, "Zaten deprem asrın felaketiydi bunu hepimiz biliyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Ölen vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin kalanlara da sabır versin. Deprem olduktan sonra valimiz ve belediye başkanımızın talimatıyla AFAD'da toplantıya katılırken müdür yardımcımızın koordinesinde 21 kişilik 3 kurtarma ekibi oluşturduk. Malatya'da göçüklerin çok olduğunu öğrenince 21 kişilik kurtarma ekibimizi Malatya'ya sevk ettik. Malatya'ya giden ilk kurtarma birliklerinden biri de bizdik. Bunun dışında Kızılay depremzede kardeşlerimize sıcak yemek vereceği için 14 tonluk su tankerimizi Malatya'ya da yönlendirmemizle birlikte Malatya'da 24 kişilik ekibimiz çalışmalara başladı. Malatya'da 28 vatandaşımızı göçükten kurtardık. Malatya'ya gittiğimiz de aynı zamanda bizde depremzedeydik. Elazığ'da da ağır hasarlı binaların asansörlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. 54 ağır hasarlı binada vatandaşlarımız asansörlerde mahsur kalmıştı ekiplerimiz gidip onları sağlam bir şekilde bulundukları yerden çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Deprem anında 18 noktadan yangın ihbarı aldık. Bunun 15'i mesken 2'si iş yeri biride tavuk çiftliğiydi. Elazığ'da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olan ikinci depremin ardından bir göçük oldu. Orada bir polisimiz şehit bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Ülke olarak hepimiz yoğun bir şekilde çalıştık. İtfaiyemiz bölgenin istikrarlı en iyi itfaiyelerinden birisidir. Türkiye'de 5 ilde 60 metre üzerinde kurtarma yapan araçlardan birisi bizde. 2023 yılı hızlı bir tempoda geçti Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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