Elektrik direği yapımı sırasında çıkan yangın yayladaki evleri yok etti

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'ELEKTRİK DİREĞİ YAPIYORLARDI, YANGININ ORADAN ÇIKTIĞINI DUYDUK'

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayıp, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan orman yangını ile ilgili konuşan, Demirler köyü sakini Kadriye Demir, "Yangın köyümüze gelmedi ama yayladaki evlerimiz yanmış. Oraya gidip bakamadık. Şahinler köyünde elektrik direği yapıyorlardı. Yangının oradan çıktığını duyduk. Hayvanlarımız dağda otlanıyordu. Onlara ne olduğu belli değil. Bir de yayla evleri yandı. Ben görmedim ama bana evin yanmış dediler. Hayvanlar akşama kadar gelmezse o zaman ne olduğunu anlayacağız" ifadelerini kullandı.

Demirler Köyü Muhtarı Mehmet Demir ise "Çatak köyünde cenazeye gitmiştim. Oradan haber alır almaz kendi köyüme geldim. Geldiğimde karşı dağdaki yangını gördüm. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hayvanlarım vardı, onlardan da bir haber almadım. Komşuların hayvanları da dağda. Köyde toplamda 100 civarında hayvanımız vardı. Gerisinden de haberimiz yok ama bu yangın Şahinler tarafından geldi" dedi.