Elektrik direği yapımı sırasında çıkan yangın yayladaki evleri yok etti - Son Dakika
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Elektrik direği yapımı sırasında çıkan yangın yayladaki evleri yok etti

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle yayladaki evler yanarken, köydeki hayvanlar da tehlikede.

21.08.2024 20:13
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'ELEKTRİK DİREĞİ YAPIYORLARDI, YANGININ ORADAN ÇIKTIĞINI DUYDUK'

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayıp, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçrayan orman yangını ile ilgili konuşan, Demirler köyü sakini Kadriye Demir, "Yangın köyümüze gelmedi ama yayladaki evlerimiz yanmış. Oraya gidip bakamadık. Şahinler köyünde elektrik direği yapıyorlardı. Yangının oradan çıktığını duyduk. Hayvanlarımız dağda otlanıyordu. Onlara ne olduğu belli değil. Bir de yayla evleri yandı. Ben görmedim ama bana evin yanmış dediler. Hayvanlar akşama kadar gelmezse o zaman ne olduğunu anlayacağız" ifadelerini kullandı.

Demirler Köyü Muhtarı Mehmet Demir ise  "Çatak köyünde cenazeye gitmiştim. Oradan haber alır almaz kendi köyüme geldim. Geldiğimde karşı dağdaki yangını gördüm. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hayvanlarım vardı, onlardan da bir haber almadım. Komşuların hayvanları da dağda. Köyde toplamda 100 civarında hayvanımız vardı. Gerisinden de haberimiz yok ama bu yangın Şahinler tarafından geldi" dedi.

Elektrik direği yapımı sırasında çıkan yangın yayladaki evleri yok etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elektrik direği yapımı sırasında çıkan yangın yayladaki evleri yok etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik direği yapımı sırasında çıkan yangın yayladaki evleri yok etti - Son Dakika
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