Eleşkirt'te yıldırım çarpan çoban yaralandı, sağanak yağış sele dönüştü - Son Dakika
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Eleşkirt'te yıldırım çarpan çoban yaralandı, sağanak yağış sele dönüştü

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Eleşkirt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu Yayladüzü Beldesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir çoban yaralandı. Ayrıca sel suları, Eleşkirt, Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde ekili arazilere zarar verdi.

09.07.2024 22:58
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AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde bir çoban yıldırım çarpması sonucu yaralanırken, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde sağanak yağış sele dönüştü. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen sel suları ekili arazilere zarar verdi.

Eleşkirt ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte Yayladüzü Beldesi kırsalına art arda yıldırım düştü. Saat 16.00 sıralarında Yayladüzü beldesine ait yaylada hayvan otlatan Muhammed Kasacı (18), yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine yaylaya giden sağlık ekipleri, yaralı çobanı ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEL SULARI OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ

Eleşkirt ilçesinde etkili olan yağmur suları ise sele dönüştü. İlçeye bağlı Akyumak köyünde sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi. Sel sularının sürüklediği bir otomobilde hasar oluştu. Köyde 4 araç ve 4 ev da hasar oluştu.

Sağanak yağış Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde de zarara yol açtı. Yağışın sebep olduğu sel suları ekili arazilere zarar verdi.

Eleşkirt\'te yıldırım çarpan çoban yaralandı, sağanak yağış sele dönüştü
Kaynak: DHA

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