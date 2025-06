Emeğin Hakları İçin Kanun Teklifi Meclis'e Sunuldu

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) öncülüğünde CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP), DEM Parti'nin desteğiyle hazırlanan işçilerin haklarının iyileştirilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulunun CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, "Biz biliyoruz ki barajsız sendika olursa, yasaksız grevler yaygınlaşırsa, güvenceli iş kural haline gelirse işte o gün bu ülkede emeğin Türkiye'sinden bahsedebiliriz" dedi.

"Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş" kampanyası kapsamında on binlerce imzayla hazırlanan kanun teklifi Meclis'e sunuldu. EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, DEM Parti, CHP ve TİP ve EMEP tarafından hazırlanan sendikal haklarla ilgili kanun teklifine ilişkin TBMM'de yaptığı basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş kampanyasını bir kanun teklifiyle Meclis gündemine birlikte taşıdık ve şimdi o kanun teklifini hep birlikte meclis başkanlığına teslim edeceğiz. Bu kanun teklifimizi DEM Parti, CHP ve TİP ve EMEP 4 parti imzaladı. 4 parti olarak kanun teklifini veriyoruz. Bunu çok kıymetli, değerli buluyoruz. Biz başından beri Saray iktidarına karşı demokratik hakları ve özgürlükleri tutarlı bir biçimde savunan bir siyasi çizgiyi, siyasi tutumu ve bunun bütün muhalefet tarafından böylesi ortak tutumlarla dile getirilmesini önemsiyoruz, değerli buluyoruz.

Bu kanun teklifi belki de Türkiye'nin parlamento tarihinde on binlerce işçi ve emekçi arkadaşımız birlikte hazırladığı bir kanun teklifi. Kanun teklifini daha önceki önerilerimizden farklı olarak bir de grev alanlarında, direniş alanlarında, onbinlerce işçiyle işçi kurultaylarında, grev çadırlarında, direniş çadırlarında, konferanslarda, panellerde akademisyenlerle, uzmanlarımızla, iş yeri temsilcileriyle, öncü işçileriyle birlikte tartışarak hazırladık.

"Gün gelecek bu ülkenin emekçileri kendi kanun tekliflerini kendileri yapacaklar"

Aslına bakarsanız bize bu kanun teklifini yazdıranlar bir avuç sermayedarın çıkarı için her türlü yasayı, anayasayı, kuralsızlığı, yönetme tarzı haline getirmiş olan saray oligarşisidir, saray iktidarıdır. Onun için bu eseri bir anlamda bu eseri onlar yaratmıştır. Biz bu kanun teklifinin sonuna kadar mücadelesini vermeye, takipçisi olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Diliyoruz ki gün gelecek bu ülkenin işçileri, emekçileri kendi kanun tekliflerini, kendi yasalarını kendileri yapacaklar. Kendi kanunlarını, kendi yasalarını kendilerinin yaptığı bir emek düzeni, emek sistemi kuracaklar ve onun adı gerçekten gerçek bir halk demokrasisi, halk egemenliği olacak. Biz de o mücadeleye bu vesileyle bugünden bu kanun teklifiyle bir katkı sunmuş olduğumuzu hatırlayacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de sendikalılaşmanın sadece yüzde 15 olduğu, özel sektörde bu oranın yüzde 7 olduğu, yani her 10 kişiden sadece birinin örgütlü olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Sendikalılaşmanın anayasal bir hak olduğu değil, işten atılma gerekçesi gerekçesi olduğu, yine grevin AK Parti iktidarları boyunca 21 kez Milli Güvenlik gerekçesiyle ertelendiği ama özünde yasaklandığı bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Yine barajlarla sendikal örgütlenmenin önüne geçildiği bir tablo var karşımızda. Biz biliyoruz ki yaşadığımız bütün bu sorunların çözümü hiç şüphesiz örgütlenmeyle çözülecek ve bu ülkede her iki kişiden biri en az örgütlü olduğunda bu olumsuz çark kırılacak. Biz biliyoruz ki yine barajsız sendika olursa, yasaksız grevler yaygınlaşırsa, güvenceli iş kural haline gelirse işte o gün bu ülkede emeğin Türkiye'sinden bahsedebiliriz. Bu bakımdan altı siyasi partinin temelde ortaklaştığı, işçilerin talepleri doğrultusunda EMEP tarafından hazırlanan bu kanun tekliflerine ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu imzaları Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de sahipleniyoruz.

"Teklif sadece içerik olarak değil, siyasi açıdan da son derece önemli"

Bu teklifle iş güvencesi, zorunlu arabuluculuğun sebep olduğu sorunlar, sendikal örgütlenmenin genişlemesi, grev hakkının korunduğu temel başlıklar yer alıyor. Teklif sadece içerik olarak değil, siyasi açıdan da son derece önemli. Çünkü işçi temsilciliğini, grev hakkını, hak ve dayanışma grevi gibi çalışma hayatını demokratikleştiren başlıklar içermesi açısından da son derece kıymetli. Yine bu teklifin ortaklaşma kültürünü yaygınlaştırdığı ve emek eksenli muhalefetin güçlü bir dayanışma örneği olmasını da son derece önemsiyor. Biz inanıyoruz ki bu mücadelemizi emek eksenli ortaklaştırdığımızda 10 yıllardır verilen emeğin mücadelesi günün sonunda kazanacak ve emeğin Türkiye'si hep birlikte inşa edilecek. Çok teşekkür ediyorum.

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, şunları kaydetti:

"Bugün içinde bulunduğumuz siyasi konjonktürde toplumsal barışı ve demokrasiyi inşa ettiğimiz bir süreçteyiz. İşte bu kanun teklifinin Meclis'e gelme şekli işte binlerce, on binlerce işçinin ortaklaşarak Meclis'e sunması demokrasinin toplumsallaşmasının bir örneğidir. Emek mücadelesinin her zaman yanında olacağımızı, Türkiye'de içinde bulunduğumuz süreçte ekonomik krizin, toplumsal krizin had safaya geldiği bu aşamada işçilerin, emekçilerin bu mücadelesinin bu krizleri de aşacağını, bu krizlerin de çözüm bulacaklarına inanıyoruz.

"DEM Parti olarak bu kanun teklifinin mücadelecisi olacağız"

12 Eylül'ün koyduğu sınırlar vardı. Siyasi partiler için nasıl barajlar vardıysa şimdi de sendikalar için sınırlar konulmak isteniyor. Toplumun barışını konuştuğumuz bir dönemde demokrasinin kalıcılaşmasını konuştuğumuz bir dönemde sınırsız sendika, güvenceli iş bu kanun teklifinin önemli olduğunu yasaksız grevlerin günlerinin olması gerektiğini biz de belirtiyoruz ve DEM Parti olarak bu kanun teklifinin mücadelecisi, yürütücüsü ve emeğin sürekli yanında olarak emeğin toplumsallaşması mücadelesinin öncülüğünü yapacağımızı bir kez daha buradan belirtiyorum."

Ahmet Şık'tan 2 soru

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Ben sadece iki soru soracağım ve herkesin bu sorulara kafa yormasını rica edeceğim. Patronlar sendikalı işçiyi neden sevmez, istemez ve işsiz bırakırlar? patronların sevmediği, istemediği ve işsiz bıraktığı sermaye gruplarını, siyasal iktidar ve yargısı neden koruyup kollamaya devam eder? Sadece bu soruların yanıtı üzerine kafa yoran Türkiye'nin çalışan nüfusu, sadece çalışan nüfusu ki o da ezici bir çoğunluğu oluşturuyor. Buna doğru yanıtı verdiğinde biz emek dostu yasaları da, yurttaş odaklı bir hizmet anlayışını da ortaya çıkaran bir iktidarın yapıtaşlarını örmüş olacağız" dedi.