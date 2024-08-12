Emekliler Bolu'da ücretsiz konaklama imkanından yararlanıyor - Son Dakika
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Emekliler Bolu'da ücretsiz konaklama imkanından yararlanıyor

Türkiye'de uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından yararlanan emekliler, Bolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek yaz tatillerini geçiriyor. Emekliler, Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü, Yedigöller milli parkları ve tarihi yapıları gezip, projenin devam etmesini arzuluyor. Emekliler, projenin farklı yerleri görme imkanı sağladığını ve memnuniyetlerini dile getiriyor.

12.08.2024 11:32
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Türkiye'de bu yıl uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından yararlanan emekliler, yaz tatillerinin keyfini Bolu'nun tarihi ve doğal güzellikleri arasında gezerek çıkarıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) arasında imzalanan protokolle 81 ilde belirlenen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı getirildi.

Uygulamadan yararlanmak için 15 Temmuz'dan bu yana Bolu'ya 59 emekli geldi. Hattat Emin Barın Erkek Öğrenci Yurdu'nda konaklayan emekliler, Gölcük Tabiat Parkı, Abant Gölü ve Yedigöller milli parkları ile Hayreddin Tokadi Hazretleri Türbesi, Gölköy Baraj Gölü ve Aladağ'daki yaylaları geziyor.

Kent merkezindeki tarihi yapıları, Seben ilçesindeki Solaklar Kayaevleri, Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki Osmanlı mimarisini taşıyan ev ve konakları da görme imkanı bulan emekliler, yaz tatillerini doğal ve tarihi güzellikleri keşfederek geçiriyor.

Uygulamadan memnun kalan emekliler, 15 Ağustos'ta sona erecek projenin devam etmesini arzuluyor.

"Böyle bir imkan varken her yere gitmek isterim"

Eşiyle Ankara'dan gelen 55 yaşındaki emekli inşaat teknikeri Ümit Tankut Aksoy, AA muhabirine, projenin emeklilerin farklı yerleri görüp gezme imkanı bulması açısından çok güzel olduğunu dile getirdi.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Aksoy, Bolu'nun her yerini gezdiklerini, yurt personelinin güler yüzlü ve ilgili, yurtların temiz olduğunu anlattı.

Aksoy, projenin devam etmesini istediklerini belirterek, "Çok güzel bir proje. Diğer arkadaşların da gelip görmesini veya gidemedikleri yerlerdeki yurtları kullanmasını desteklerim. Böyle bir imkan varken her yere gitmek isterim. Diyarbakır, Kars gibi Doğu illerini görmeyi istiyorum. Çok güzel olur. Eğer böyle bir şansımız olursa yeniden değerlendiririm." şeklinde konuştu.

Normal şartlarda bu şekilde tatil yapmalarının çok zor olduğunu dile getiren Aksoy, konaklamaya hiçbir ücret ödemediğini kaydetti.

Eşi Hacer Aksoy da kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

"Yeni yerleri görüyoruz, memnunuz"

İstanbul'dan gelen Yalçın Turan ise Bolu'nun doğal güzelliklerine hayran olduklarını anlattı.

Kentin her yerini gezdiklerini ifade eden Turan, "Yeni yerleri görüyoruz, memnunuz. Bu tür şeylerin olması bizim için de iyi oluyor. Devam etmesini istiyoruz, güzel bir hizmet. Bu konuda devletimize, projeye önayak olan kişilere teşekkür ediyoruz. Güzel organizasyon yapmışlar." diye konuştu.

Turan, Bolu'yu İstanbul'a yakın olduğu için tercih ettiklerini dile getirerek, "Yer, odalar çok güzel. Devlet gerçekten çok güzel imkanlar yapmış. Büyük devletimiz var, buraya gelince bunu gördüm." dedi.

Eşi Emine Turan da etkinliğin her yıl olmasını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emekliler Bolu'da ücretsiz konaklama imkanından yararlanıyor - Son Dakika

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