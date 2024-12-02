Emekliler, İktidarın Masasındaki Seçeneklere Tepkili... "En Düşük Emekli Maaşı En Düşük Memur Maaşına Endekslenmeli"

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Haber: Nisanur YILDIRIM/ Kamera: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Emekliler, 12 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının iktidarın masasındaki çalışmalara göre 13 bin 500 ila 16 bin TL arasındaki bir seviyeye yükseltileceği iddialarına tepki göstererek, zorunlu ihtiyaçlarını dahi gideremediklerini, açlık sınırının üstünde bir ücrete kavuşmayı istediklerini belirtti. Emekliler, başta kira artışları olmak üzere hayat pahalılığı nedeniyle seyyanen zam yapılması ve en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına endekslenmesi talebinde bulundu.

Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden en ağır darbeyi alan kesim olan emeklilerin geçim mücadelesi devam ediyor. Türkiye'de halen en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL. Ancak birçok emeklinin kök aylığı 12 bin 500 TL'nin altında seyrettiği için 12 bin 500 TL'nin altında kök aylığı olan emeklilerin aylıkları SGK tarafından sübvanse ediliyor. Ocak ayı yaklaşırken milyonların gözü kulağı maaşlarına ne kadar zam alacağına çevrilmiş durumda. Memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları enflasyon farkına göre belirlenirken, en düşük emekli aylığına mahkum olan milyonlarca yurttaş, yasal düzenleme yapılmasını bekliyor.

2021 Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, 12 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının iktidarın masasındaki çalışmalara göre 13 bin 500 ila 16 bin TL arasındaki bir seviyeye yükseltileceği iddialarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirirken, yeni yıla ilişkin beklenti ve taleplerini de anlattı. 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, şunları söyledi:

"Emeklilerin ocak zammıyla birlikte 35 bin lira maaşa ulaşması lazım"

"Bu ülkede hala 12 bin 500 liranın altında maaş alan emekliler, dul ve yetimler var. Kök aylığı en az olan emeklilerin aylıkları en düşük memur maaşına endekslenmeli ve eşitlenmeli. Kiralar 20 bin lira oldu. Emeklilerin ocak zammıyla birlikte 35 bin lira maaşa ulaşması lazım. Açlık sınırı 30 bin lirayı geçti. Yoksulluk sınırı ise neredeyse 80 bin liraya dayandı. Açlık ve yoksulluk sınırının ortalamasını aldığında; 66 milyon insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Artık yaşanacak bir hal kalmadı. Öyle 12-20 bin lirayla, asgari ücretle geçim olmaz. Asgari ücretin bile en az 30 bin liranın üzerine çıkarılması lazım. Kök aylık alan emekliler dahil maaşlar 30 bin liranın üzerine çıkarılmalı. Böylece maaşlar 'insanca yaşama' demiyoruz ancak zorunlu ihtiyaçlarını giderebilme noktasına gelir. İnsanca, çoluğuyla çocuğuyla, torunlarıyla yaşaması için bu ülkede artık maaşların 40-50 bin lira olması gerekiyor.

"16 milyon emekli örgütlü davrandığımız sürece siyasi iktidarlar bizi dikkate alır"

Sendika olarak demokratik ve ekmek mücadelemize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı '2024 yılı emekliler yılı olacak' dedi. Nerede emekliler yılı? Emeklileri siz açlığa ve yoksulluğa mahkum ettiniz. İnsanlar evinden çıkıp sokağa gidemiyor. Yabancı ülkelerde emekli olanlar, bizim ülkemize gelerek her yerde tatil yapıyorlar. Beldelere gidiyorlar, denize giriyorlar. Bizim emeklilerimiz ancak akşam mesaiden sonra, pazarlara gidip atıkları topluyorlar. Bizim mücadele etmekten başka şansımız yok. 16 milyon emekliyiz. 16 milyon emekli örgütlü davrandığımız sürece siyasi iktidarlar bizi dikkate alır. Emekliler daha çok örgütlenip sımsıkı ayakta kalmalı. Emeklilerin, siyasi iktidarı toplu sözleşme masasına çekmeleri lazım. Bizler, toplu sözleşme masalarına oturmadığımız sürece zor mücadele ediyoruz. Bir ülkede demokrasi yok ise ekmek de ifade özgürlüğü de yoktur. Önce demokrasi. Biz hem ekmek savaşı hem demokrasi savaşı veriyoruz. Demokrasi bu ülkede işlerse biz ekmeğimize de büyütürüz. Yargı elden gitmiş, her şey tek adama bağlanmış. Biz artık bunlardan kurtulmak istiyoruz. Biz tam bağımsız, demokratik, emeklilerin de insanca ve eefah içerisinde yaşayacağı bir ülke talep ediyoruz."

"En az 10 bin lira seyyanen zam verilmesi gerekiyor"

25 sene çalışarak devlete hizmet ettiğini söyleyen memur emeklisi Tüm Emekliler Sendikası üyesi Zeynep Yasan, "Aldığım maaş bana yetmiyor. Memur emeklisiyim ama yine de gidip pazarın akşam vakitlerini takip ediyorum. Hükümet bize ne verecek? Maaş artışları diyorlar ama maaş artışlarında vermiş oldukları artış beni tatmin etmeyecek. Beni geçindirmeyecek. En az 10 bin lira seyyanen zam verilmesi gerekiyor. Eğer enflasyon oranında maaş zamları yapılırsa ki enflasyonu tam olarak yansıtmıyorlar. Eğer öyle olursa benim maaşımın 40 bin lira olması lazım. Fakat hükümetin bunu verebileceğini tahmin etmiyorum. Enflasyonu az gösteriyorlar. Emekli çok zor durumda. Emekli, gideceği yere yaya gidiyor, sokağa çıkmaya korkuyor. Bir yumurta 10 lira olmuş. Bunları nasıl alsın yesin? Bırakın toruna torbaya harçlık vermeyi, kendisi ne yiyeceğini düşünüyor. Sabahları belediyenin halk ekmek kuyruklarına gidiyoruz. Alacağımız hiçbir şey yok. Emeklilerin tümü omuz omuza versinler. Hükümetten bizi onore edecek, süründürmeyecek, karnımızı doyuracak şekilde artış versinler diye talep ediyoruz" dedi. Yasan, şunları kaydetti:

"Telefondaki internetimi kapattırdım. Hiç mi sosyal etkinliğimiz olmayacak"

"TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 48 demesine ben inanmıyorum. Ben cebimden çıkanı biliyorum. Benim cebimden çıkan bazı ürünlerde yüzde 1000 oluyor. Alım gücüm kalmıyor. Yüzde 15 zam bile verseler, o da yetmeyecek. Doğalgaza ve elektriğe yıl içinde yüzde 38 zam geldi. Bunları ben nasıl ödeyeceğim? İnsanlar her zaman battaniyenin altında oturamıyor ki. İnsanlar, televizyonun ışığında oturmaya gayret ediyor. Bilgisayar kullanamıyorsunuz. Örneğin, telefondaki internetimi kapattırdım. Hiç mi sosyal etkinliğimiz olmayacak? Dışarı çıkmıyoruz, dışarıda bir çay içemiyoruz. Hükümetin buna 'Dur' diyebilmesi lazım. Biz emekliler ölüme mi terk edilmiş olacağız? Emeklilerin birleşmesini istiyorum. Bütün emekliler el ele, omuz omuza olup taleplerimizi dile getirelim" diye konuştu.

"Ocak ayında ne verirlerse versinler misliyle geri alacaklar"

2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Ali Sürücü, TÜİK'in enflasyon rakamlarını bilerek düşük gösterdiğini belirterek, hükümetin aralık ayında enflasyonu düşük göstermek için zamları bekleteceğini söyledi. Sürücü, "Ocak ayında şu anda her ne verirlerse versinler misliyle geri alacaklar. Bizim mücadele etmekten başka şansımız yok" dedi.

"İnsanların asgari ücretin altında yaşamaya zorlanması insanlığa sığmaz"

2021 Tüm Emekliler Sendikası MYK Üyesi Fatma Polat, emeklilere bu kadar az aylık ödenerek ölüme mahkum edildiklerini vurgulayarak, "Biz bu ülkenin asli kurucularıyız. Bu ülke bu hale geldiyse bizler en genç halimizle çalışarak bu hale getirdik. Şu anda atıl vaziyette olmamız utanç verici. İnsanların asgari ücretin altında yaşamaya zorlanması insanlığa sığmaz" diye konuştu.