Emeklilerden İkramiye Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emeklilerden İkramiye Tepkisi

03.03.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da emekliler, ikramiye artışının olmayacağına yönelik tepkilerini dile getirdi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şube Yöneticisi Faruk Öztürk ve Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Öztürk, "Ekonominin kötü yönetilmesinin, bölgemizde çıkan savaşların, iklim şartlarından meydana gelen değişmelerin bedelini biz emekliler ödemek istemiyoruz. Bunu kimse bize ödetmeye kalkmasın. Biz yönetenlerden sadaka istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı'na sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin detaylarıyla ilgili açıklama yaparken, "Emekli ikramiyeleriyle ilgili teklif, bu kanun teklifinde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından Orta Vadeli Program kapsamında emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Ramazan ve Kurban Bayramı için 4 bin liralık ikramiye kapsamında bu yıl bütçemizden SGK'ya yaklaşık 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz. Bu ikramiyenin ödenebilmesi için özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Bölgesel savaş risklerinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğal gaz fiyat artışları ve tedarik zincirinden kaynaklı sıkıntılar var. Dolayısıyla Orta Vadeli Program'a uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

"Her seferinde bir bahane bulunuyor"

Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şube Yöneticisi Faruk Öztürk, emekliler arasında ve kamuoyunda bayram ikramiyelerine ilişkin artış beklentisi oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

"Günlerdir biz emekliler arasında, kamuoyunda ve medyada bu seneki bayram ikramiyeleri gündem olmuştu, konuşuluyordu. Çok fazla bir beklentimiz yoktu ama yine de az da olsa ikramiyelerde bir artış beklentisi vardı. Fakat AK Parti Başkan Yardımcısı'nın açıklamasıyla emeklilerin bu hayalleri suya düşmüş oldu."

Yapılan açıklamada bu sene emekli ikramiyelerine zam yapılmayacağı, bir artış yapılmayacağı açıklandı. Gerekçe olarak da Orta Vadeli Ekonomik Program disiplini ve bölgemizde olan savaşların ekonomiye getirdiği yükten bahsedildi. Bundan bir müddet önce de biliyorsunuz, Türkiye'de ocak ayı enflasyon değerleri yüksek çıkmıştı. O zamanda Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Beyefendi bu artışı iklim şartlarına, hava şartlarının kötü olmasına bağlamıştı. Üzülerek görüyoruz ki her seferinde kitlelere aktaracakları bir masalları, bir hikayeleri, bir bahaneleri var.

Yine Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek beyefendinin yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin ekonomik olarak zenginler grubuna terfi ettiğini, kişi başına milli gelirin 18 bin dolara ulaştığını açıkladığını okuduk, gördük. Fakat biz bunu niye hissetmiyoruz? Bu artış, bu gelişme, Türkiye'nin bu ekonomik ligde büyümesi biz vatandaşlara, biz emeklilere niye yansımıyor? Onu da çok merak ediyoruz. Türkiye'de ancak yüzde 10-20'lik bir dilimdeki insanlar Türkiye'nin bu milli gelirinden belki yararlanıyorlar. Ama geri kalan kitleler gerçekten bir sefalet yaşıyorlar."

"Emekliler bu ülkenin hafızası"

Emeklilerin ülkenin hafızası olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Bu ülkeye yıllarca emek verdik, değer kattık. Ülkemizin gelişmesi için elimizden gelen imkanları çok iyi şekilde kullandığımızı düşünüyoruz. Hayatımızın şu son zamanlarında daha güzel yaşamak istiyoruz. Milli gelirden daha fazla pay almak istiyoruz. Yaklaşan bayramda ailemizle, çocuklarımızla, torunlarımızla daha güzel yaşamak istiyoruz. Evimize gelen misafirlere bir çay, bir tatlı ikram etmek istiyoruz. Ama maalesef bunları da herhalde bu bayram yapamayacağız" ifadesini kullandı.

"Kötü yönetimin bedelini biz ödemek istemiyoruz"

Ekonomin kötü yönetilmesinin bedelini ödemek istemediklerini ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Ekonominin kötü yönetilmesinin, bölgemizde çıkan savaşların, iklim şartlarından meydana gelen değişmelerin bedelini biz emekliler ödemek istemiyoruz. Bunu kimse bize ödetmeye kalkmasın. Biz yönetenlerden sadaka istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz."

"Bayram ikramiyesi yasal statüye kavuşturulmalı"

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş ise 2008 yılında ilk bayram ikramiyesinin bin lira olarak ödenmeye başlandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İktidar partisi 24 yıldır iktidarı yönetiyor. 2008 yılında muhalefetin ve emeklerin baskıları sonucunda ilk ikramiye bin lira olarak ödenmeye başlanmıştı. O bin lira olarak ödedikleri, bayram ikramiyesi dedikleri ek desteklerle bugün 4 kilo et alınabiliyorken, 2008 yılında 4 çeyrek altın alınabiliyordu."

Bugün geldiğimiz noktada emekliler bir maaş tutarında bayram ikramiyesi beklerken, bunlar hiçbir ek katkı yapmayacaklarını ilan ettiler. Bu geldiğimiz noktada iktidarın ne kadar çaresiz, ülkeyi iflasa sürüklemiş, emekliyi perişan bir halde bıraktıklarını kendi ağızlarından itiraf etmişlerdir. Bunlar bayram ikramiyesi diyor ama bunun ikramiyeyle alakası yoktur. Çünkü ikramiye olabilmesi için bunun bir yasal statüye kavuşturulması gerekir. Bu bayram ikramiyeleri, yasal statüye kavuşturulmalı, bir iki kişinin belirleyeceği destekler olmamalıdır."

"Bayram gelmiş benim neyime"

Bayram günlerinin emekliler için masraf ayı olduğuna dikkat çeken Göktaş, "Bizim iktidardan taleplerimiz; dini bayramlarda maaş tutarında, milli günlerimizde ise yarım maaş tutarında ödeme yapılmasıdır. Ama bugün geldiğimiz noktada birkaç gün içerisinde bayrama gireceğiz. Bayram günleri emekliler için masraf ayıdır, kira ayıdır. Emekli diyor ki: "Bayram gelmiş benim neyime?" Çünkü emekli bayramda, yılın 12 ayında görmediği etini, tatlısını, şekerini görüyor. Çocuklarına, torunlarına harçlık veriyor. Ama bu bayrama yine boynu bükük gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilerden İkramiye Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’dan ABD ve İsrail’e açık Tehdit: Pişman edeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz
Fenerbahçeli Nelson Semedo’nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Çekmeköy’de lise öğrencisinin bıçakla yaraladığı 2 öğretmenden biri hayatını kaybetti Çekmeköy'de lise öğrencisinin bıçakla yaraladığı 2 öğretmenden biri hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a şiddetli hava saldırıları düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi
Hamaney’in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:20
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:54
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:27:36. #7.11#
SON DAKİKA: Emeklilerden İkramiye Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.