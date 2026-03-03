Emeklilerden İkramiye Tepkisi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şube Yöneticisi Faruk Öztürk ve Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emekli ikramiyelerine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Öztürk, "Ekonominin kötü yönetilmesinin, bölgemizde çıkan savaşların, iklim şartlarından meydana gelen değişmelerin bedelini biz emekliler ödemek istemiyoruz. Bunu kimse bize ödetmeye kalkmasın. Biz yönetenlerden sadaka istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığı'na sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin detaylarıyla ilgili açıklama yaparken, "Emekli ikramiyeleriyle ilgili teklif, bu kanun teklifinde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından Orta Vadeli Program kapsamında emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Ramazan ve Kurban Bayramı için 4 bin liralık ikramiye kapsamında bu yıl bütçemizden SGK'ya yaklaşık 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz. Bu ikramiyenin ödenebilmesi için özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Bölgesel savaş risklerinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğal gaz fiyat artışları ve tedarik zincirinden kaynaklı sıkıntılar var. Dolayısıyla Orta Vadeli Program'a uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

"Her seferinde bir bahane bulunuyor"

Tüm Emekliler Sendikası Malatya Şube Yöneticisi Faruk Öztürk, emekliler arasında ve kamuoyunda bayram ikramiyelerine ilişkin artış beklentisi oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

"Günlerdir biz emekliler arasında, kamuoyunda ve medyada bu seneki bayram ikramiyeleri gündem olmuştu, konuşuluyordu. Çok fazla bir beklentimiz yoktu ama yine de az da olsa ikramiyelerde bir artış beklentisi vardı. Fakat AK Parti Başkan Yardımcısı'nın açıklamasıyla emeklilerin bu hayalleri suya düşmüş oldu."

Yapılan açıklamada bu sene emekli ikramiyelerine zam yapılmayacağı, bir artış yapılmayacağı açıklandı. Gerekçe olarak da Orta Vadeli Ekonomik Program disiplini ve bölgemizde olan savaşların ekonomiye getirdiği yükten bahsedildi. Bundan bir müddet önce de biliyorsunuz, Türkiye'de ocak ayı enflasyon değerleri yüksek çıkmıştı. O zamanda Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Beyefendi bu artışı iklim şartlarına, hava şartlarının kötü olmasına bağlamıştı. Üzülerek görüyoruz ki her seferinde kitlelere aktaracakları bir masalları, bir hikayeleri, bir bahaneleri var.

Yine Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek beyefendinin yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin ekonomik olarak zenginler grubuna terfi ettiğini, kişi başına milli gelirin 18 bin dolara ulaştığını açıkladığını okuduk, gördük. Fakat biz bunu niye hissetmiyoruz? Bu artış, bu gelişme, Türkiye'nin bu ekonomik ligde büyümesi biz vatandaşlara, biz emeklilere niye yansımıyor? Onu da çok merak ediyoruz. Türkiye'de ancak yüzde 10-20'lik bir dilimdeki insanlar Türkiye'nin bu milli gelirinden belki yararlanıyorlar. Ama geri kalan kitleler gerçekten bir sefalet yaşıyorlar."

"Emekliler bu ülkenin hafızası"

Emeklilerin ülkenin hafızası olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Bu ülkeye yıllarca emek verdik, değer kattık. Ülkemizin gelişmesi için elimizden gelen imkanları çok iyi şekilde kullandığımızı düşünüyoruz. Hayatımızın şu son zamanlarında daha güzel yaşamak istiyoruz. Milli gelirden daha fazla pay almak istiyoruz. Yaklaşan bayramda ailemizle, çocuklarımızla, torunlarımızla daha güzel yaşamak istiyoruz. Evimize gelen misafirlere bir çay, bir tatlı ikram etmek istiyoruz. Ama maalesef bunları da herhalde bu bayram yapamayacağız" ifadesini kullandı.

"Kötü yönetimin bedelini biz ödemek istemiyoruz"

Ekonomin kötü yönetilmesinin bedelini ödemek istemediklerini ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Ekonominin kötü yönetilmesinin, bölgemizde çıkan savaşların, iklim şartlarından meydana gelen değişmelerin bedelini biz emekliler ödemek istemiyoruz. Bunu kimse bize ödetmeye kalkmasın. Biz yönetenlerden sadaka istemiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz."

"Bayram ikramiyesi yasal statüye kavuşturulmalı"

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şube Başkanı Haydar Göktaş ise 2008 yılında ilk bayram ikramiyesinin bin lira olarak ödenmeye başlandığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İktidar partisi 24 yıldır iktidarı yönetiyor. 2008 yılında muhalefetin ve emeklerin baskıları sonucunda ilk ikramiye bin lira olarak ödenmeye başlanmıştı. O bin lira olarak ödedikleri, bayram ikramiyesi dedikleri ek desteklerle bugün 4 kilo et alınabiliyorken, 2008 yılında 4 çeyrek altın alınabiliyordu."

Bugün geldiğimiz noktada emekliler bir maaş tutarında bayram ikramiyesi beklerken, bunlar hiçbir ek katkı yapmayacaklarını ilan ettiler. Bu geldiğimiz noktada iktidarın ne kadar çaresiz, ülkeyi iflasa sürüklemiş, emekliyi perişan bir halde bıraktıklarını kendi ağızlarından itiraf etmişlerdir. Bunlar bayram ikramiyesi diyor ama bunun ikramiyeyle alakası yoktur. Çünkü ikramiye olabilmesi için bunun bir yasal statüye kavuşturulması gerekir. Bu bayram ikramiyeleri, yasal statüye kavuşturulmalı, bir iki kişinin belirleyeceği destekler olmamalıdır."

"Bayram gelmiş benim neyime"

Bayram günlerinin emekliler için masraf ayı olduğuna dikkat çeken Göktaş, "Bizim iktidardan taleplerimiz; dini bayramlarda maaş tutarında, milli günlerimizde ise yarım maaş tutarında ödeme yapılmasıdır. Ama bugün geldiğimiz noktada birkaç gün içerisinde bayrama gireceğiz. Bayram günleri emekliler için masraf ayıdır, kira ayıdır. Emekli diyor ki: "Bayram gelmiş benim neyime?" Çünkü emekli bayramda, yılın 12 ayında görmediği etini, tatlısını, şekerini görüyor. Çocuklarına, torunlarına harçlık veriyor. Ama bu bayrama yine boynu bükük gireceğiz." ifadelerini kullandı.