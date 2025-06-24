Emeklilere Mercan Bilim Merkezi'nde Farkındalık Gezisi - Son Dakika
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Emeklilere Mercan Bilim Merkezi'nde Farkındalık Gezisi

24.06.2025 09:22
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Emekli Evi üyeleri için Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne gezi düzenledi. Emekliler, merkezi beğenerek torunlarıyla tekrar gelmek istediklerini ifade ettiler.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Erdemli Emekli Evi üyeleri için Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne gezi düzenledi. Emekliler, beğendiklerini dile getirdikleri merkezi torunlarıyla da gezmek istediklerini söylediler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Erdemli Emekli Evi üyeleri için Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne gezi düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkez, Cumhuriyet'in 100. yılında gençlere ve çocuklara armağan edildi. İklim ve çevre temalı deney düzeneklerinin bulunduğu merkezde; yenilenebilir enerji, su kaynaklarının korunması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, enerji üretimi ve iklim değişikliği konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca Türkiye'nin en büyük kapasiteli ve en büyük perde çapına sahip planetaryumu da merkeze gelenleri hayran bırakıyor.

"Bu gezilerimizin devamını getireceğiz"

Erdemli Emekli Evi Sorumlusu Ebru Şahin, yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz bugün burada gördüğü ve aldığı bilgilerden gayet memnun görünüyorlar. Bir dahaki sefere torunlarıyla gelmeyi planladıklarını söylediler. Emeklilerimizin istekleri ve arzuları doğrultusunda gezilerimizin devamını getireceğiz" dedi.

Emekli vatandaşlar, Mercan Bilim Merkezi'ne hayran kaldı

Geziye katılan emekli öğretmen Mihriban Yılmaz da Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ederek, Erdemli Emekli Evi'nden çok memnun olduğunu dile getirdi. Mercan Bilim Merkezi'nin de çok güzel olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Merkezi bütün çocukların, halkımızın görmesini istiyorum. Bilinçlendik, çok memnun ve mutlu olduk. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Torunlarımla da gelmek isterdim ama İstanbul'da yaşıyorlar. Şimdi onlarla gelemem ama gördüğüm bütün eski öğrencilerime mutlaka bunları söyleyeceğim. Gelmelerini sağlayacağım, gerekirse ben getireceğim. Çok faydalı bir merkez" diye konuştu.

Merkezin muhteşem olduğunu söyleyen Aydın Çetinkaya ise, "Özellikle çocuklarda farkındalık oluşturmak için bundan daha harika bir şey olamaz. Çünkü insanlar işittiklerinin çok azını öğreniyor ama gördüklerinin ve yaptıklarının çok daha büyük bir kısmını öğreniyor. Burada da uygulamalı olarak bu öğretim, harika bir şekilde yapılıyor. Bize de çok faydalı oldu, ama ben daha çok öğrencilere yararlı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emeklilere Mercan Bilim Merkezi'nde Farkındalık Gezisi - Son Dakika

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