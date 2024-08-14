Emeklilere ücretsiz şezlong ve şemsiye tepkisi - Son Dakika
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Emeklilere ücretsiz şezlong ve şemsiye tepkisi

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın emeklilere ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunmasına tepki gösterdi.

14.08.2024 16:48  Güncelleme: 18:18
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(ANKARA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunmasına, "Emeklinin bırakın denize gitmeyi, otobüse binmeye parası yok, şehirler arası seyehat etme şansı yok, sen emekliğe şezlongları ve şemsiyeleri ücretsiz veriyorsun. Bu emekliyle dalga geçmek. Maalesef hükümet, Türkiye gerçekliğinden kopmuş durumda" diyerek tepki gösterdi.

Veli Ağbaba, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" duyurusuna tepki gösterdi. Ağbaba, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, emekli yılı kapsamında plajlardaki şezlong ve şemsiyelerin ücretsiz olacağını duyurmuş. Allah size akıl fikir versin. Emeklinin bırakın denize gitmeyi, otobüse binmeye parası yok, şehiler arası seyehat etme şansı yok, sen emekliğe şezlongları ve şemsiyeleri ücretsiz veriyorsun... Bu emekliyle dalga geçmek. Maalesef hükümet, Türkiye gerçekliğinden kopmuş durumda. Saray'dan dışarı çıkmadıkları için fil dişi kulelerden çıkmadıkları için sokaktaki emekliden bihaber yaşamaya devam ediyorlar. Başka şeyler de yapmışlardı: Emekliye uçakta indirim. Emekli belediye otobüsüne binemiyor. PTT kargolarda yüzde 20 indirim. Sinema ve tiyatro fiyatlarında indirim... Allah size akıl fikir versin. Emekli bir bardak çay içecek parayı bulamıyor, emekli bir simit bile yiyemiyor, emekli artık çay ocaklarında, kahvelerde oturamıyor. Çay parası ödeyemedikleri için bu vicdansızlar, Türkiye'nin ve emeklinin gerçekliğinden kopuk anlayışla emekliyle dalga geçiyor. Emekli, sokağa çıkamıyor, elbise, ayakkabı alamıyor, sen şezlongda plajda indirim yapıyorsun. 12 bin 500 lirayla emeklinin karnını doyurması, barınması mümkün değil. Ev kiraları en küçük şehirlerde bile 15 bin lira olmuş sen emekliye şezlongda, plajda indirim yapıyorsun. Bu kadar vicdansız emeklisinden, halkından kopuk bir iktidar gelmemişti. Her zaman söylediğimiz gibi söylüyoruz: Geçim yoksa seçim var."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emeklilere ücretsiz şezlong ve şemsiye tepkisi - Son Dakika

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