Emeklilerin Yaşam Koşulları Gittikçe Zorlaşıyor

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

Tüm Emeklilerin Sendikası, Kızılay'da basın açıklaması yaptı. Sendika üyesi Ünver Ünal, "AKP ve paydaşları artık ülkeyi yönetemiyor. Emeklilerimiz beslenemiyor, alışveriş yapamıyor. Markete gitmek karabasandan beter oldu.. Kasabın yolundan vazgeçtik, ekmek alamıyor... Sözün özü emekliler adeta sürüm sürüm sürünüyor" dedi.

Emekliler, 'İnsanca yaşamak istiyoruz', 'saraya değil emekliye bütçe', 'sefalete teslim olmayacağız' sloganları attı. SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer'in de katıldığı basın açıklamasında konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi Ünver Ünal, şunları söyledi:

"Son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. AKP ve paydaşları artık ülkeyi yönetemiyor. Ülkede yönetim krizi vardır. Yarattıkları siyasi ve ekonomik kaosta, siyasal islamcı tek adam yönetimini yukarıdan aşağıya yapılandırdılar. Bu yönetim anlayışı emeklilere derin yoksulluk, açlık, daha doğrusu ölüm sınırında bir yaşam olarak geri dönmüştür. Yaşam koşullarımız çok kötüleşmiştir.

"EMEKLİLER ADETA SÜRÜNÜYOR"

Emeklilerimiz beslenemiyor. Bırakalım beslenmeyi, yatağa aç giriyor, karnını doyuramıyor. Emekliler pazar yerine gittiğinde sadece fiyatları inceliyor. Alış veriş yapamıyor. Markete gitmek karabasandan beter oldu... Kasabın yolundan vaz geçtik, ekmek alamıyor... Sözün özü emekliler adeta sürüm sürüm sürünüyor.

2008'de uygulamaya konulan 'Sosyal Güvenlik Reformu' derhal iptal edilmelidir. Memurlara verilen seyyanen ödenek, bütün emeklilerin maaşına hemen eklenmeli ve en düşük emekli maaşı, işe yeni başlamış en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Prim günü, çalışma koşulları, eğitim gibi diğer kriterler göz önüne alınarak maaş ayarlamaları yapılmalıdır. Sağlığa erişim kolaylaştırılmalı ve istisnasız sağlık katkı payları kaldırılmalıdır. Özel veya devlet hastanesi demeden, bütün hastanelerde her türlü muayene, tetkik ve tedavi ücretsiz olmalıdır. Emekliler için 'Toplu Sözleşmeli Sendika' yasası çıkarılmalıdır. Sendikalarımıza dokunulmamalıdır. Sendikalara açılan kapatma davaları geri çekilmeli ve her türlü keyfe keder uygulamalara son verilmelidir.

"ADIM ATMAZSANIZ, YAKIN BİR ZAMANDA BİRÇOK BÖLGEDE MİTİNGLER DÜZENLEYECEĞİZ"

Bu vesileyle siyasi iktidara seslenmek istiyoruz. Taleplerimizi dikkate alın. Çözüm üretin. Şayet bizi duymazdan gelirseniz, demokratik eylemlerimizi yükselterek sürdüreceğiz. Adım atmazsanız, yakın bir zamanda bir çok bölgede mitingler düzenleyeceğiz.

İsteklerimizin yanıtsız kalması halinde yapacağımız bölgesel mitinge, şimdiden bütün emek ve demokrasi güçlerini güç birliğine davet ediyoruz."

"TORUNUMA VEREMEYECEĞİM PARAYI UTANMADAN BAYRAM İKRAMİYESİ DİYE BANA VERİYOR"

Tüm Emeklilerin Sendikası üyesi Meryem Serel, şöyle konuştu:

"Bu ülkede sadece emekliler değil, asgari ücret ile çalışanlar da hayat standartlarının çok altındalar. Tabii ki biz hakkımızı almak zorundayız. İnsanca yaşama isteğimizi söylemek zorundayız. Onlar duyana kadar bıkmadan usanmadan bu meydanlarda olacağız.

Talebimiz insanca yaşamak. Yoksulluk sınırının üstünde bir ücret talep ediyoruz. Torunuma veremeyeceğim parayı utanmadan bayram ikramiyesi diye bana vermeye kalkıyor."

Memur emeklisi bir vatandaş ise, "Aldığımız maaş çok düşük. Emekliler çok zor durumda" dedi.

"SADAKA DEĞİL, ÖDEDİĞİM PRİMLERİN KARŞILIĞINI İSTİYORUM"

Emekli bir başka vatandaş Şenay Karamut ise şunları söyledi:

"Ben yıllarca prim ödedim. Sadaka istemiyorum. Ödediğim primin karşılığını almak istiyorum."