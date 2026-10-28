Emeklilerin zam beklentisi: "Nasıl iyileştirme yapılacakmış? Bugüne kadar niye yapmamış?"

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) – Vatandaşlar, AK Parti'nin önümüzdeki yıl emekli aylıklarına iyileştirmeye yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Emekli bir vatandaş, "Nasıl iyileştirme yapılacakmış? Bugüne kadar niye yapmamış. 50 bin lira da yapsa fiyatlar günü gününü tutmuyor. Aldığım bir şey aynı fiyatla durmuyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına inandığını belirten bir başka emekli, "İnşallah boş çıkmaz. İnanıyorum. Seçim zamanı da geldiği için inşallah olur" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2027 bütçesinde emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapılacağı açıklamasının ardından, AK Parti Grubu'ndan emekli maaşlarına normal yıllık zammın yanı sıra "refah payı" veya "seyyanen zam" seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi. Ankara Ulus'ta emekliler ANKA Haber Ajansı'na bu açıklamaları değerlendirdi.

Emekli bir vatandaş, emekli aylığının 25 bin lira olduğunu belirterek, "Emekli zaten perişan biliyorsunuz. Aldığı para yetmiyor ki... Kim inanır? Biz de artık ayıktık. 40-50 bin lira olursa ancak geçinebiliriz" dedi.

"EŞİMİN AKCİĞERİ ALINDI, İNŞAATTA ÇALIŞIYOR"

Emekil ve kanser hastası olan eşinin geçinemedikleri için inşaatta çalıştığını anlatan bir kadın, "Eşimin akciğeri alındı, inşaatta çalışıyor. Yetmiyor emeklilik. Türkiye'nin battığını hiç gören yok. Gençlerin sonu kötü" ifadelerini kullandı.

"GEÇİNEMEDİĞİM İÇİN ANTİDEPRESAN KULLANIYORUM"

"Geçim sıkıntısı nedeniyle antidepresan kullandığını" ileri süren 71 yaşındaki emekli, "32 bin lira alıyorum. 50-60 bin lira olsun. Geçinemiyoruz; psikolojik hap kullanıyorum. Cebimde 60 lira var, başka da param yok. Maaş 60 bin lira olsun. 28 bin kira veriyorum, 4 bin lira ile geçiniyorum. Açlıktan ölüyoruz" diye konuştu.

AK PARTİ ÜYESİ: "EMEKLİ KONUSUNDA TAKDİR ETMİYORUM"

AK Parti üyesi olduğunu öne süren 70 yaşındaki bir emekli ise "Üyesi olduğum halde her konuda takdir ediyorum ama emekli konusunda takdir etmiyorum. Vatandaşa yazık değil mi? 'Emekli yılı ilan ediyorum' dedi. Bizim savunacak söz hakkımız kalmadı. Gerçekten geçinemeyen insanlar var. 23 bin lira aylık var, 20 bin lira kira ödüyorum. İhtiyaçlarımı karşılamak için kredi çektim" dedi.

Emekli maaşıyla geçinemediğini belirten bir kadın, "Nasıl iyileştirme yapılacakmış? Bugüne kadar niye yapmamış? Emekliyi zaten öldürdü ama yapacak bir şey yok. Eskiden diyorlardı ki fakir, şimdi fakir fasfakir oldu, zengin daha zengin oldu. Biz kaçıncı sıradayız Allah bilir. 50 bin lira da yapsa, fiyatlar günü gününü tutmuyor. Aldığım bir şey aynı fiyatla durmuyor" diye konuştu. İktidara bir çağrısı olup olmadığı sorusuna aynı vatandaş, "Allah'a havale ettik biz onları" yanıtını verdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına inandığını belirten bir başka emekli, "İnşallah boş çıkmaz. İnanıyorum. Seçim zamanı da geldiği için inşallah olur. Her şey elinde Cumhurbaşkanımızın. Bir dediği iki olmaz" dedi. 40 bin lira aylık aldığını söyleyen vatandaş, aylığının 70 bin lira olması halinde geçinebileceğini belirtti.

Bir başka 24 bin 750 lira aylık alan emekli, Erdoğan'ın sözüne güvendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"28 sene prim yatırdım. 18 sene sigortam vardı. 7 sene Bağ-Kur'a geçtim. Zor durumdayız. Erdoğan'ın sözüne güveniyoruz. Niyeti hayır olanın akıbeti de hayır olur. Bizim aylık en az 60 bin lira olmalı. Biz mahcup oluyoruz, torunlara harçlık veremiyoruz. Şimdi köşe bucak kaçıyoruz. Benim 8 torunum var. Eskiden bol veriyordum, şimdi çok az. 150 lira ancak veriyorum. İki tane dondurma almıyor."

Bir başka emekli ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin, "Ben inanmıyorum. Yüzde 40-50 vermesi lazım. Şimdiye kadar verdiği sözü yerine getirmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Belediyeden aldığı yardımla geçimini sağlayabildiğini belirten bir emekli kadın da emeklileri yönelik yeni bir düzenlemeyi, "İyi olur, yapılsın" diye değerlendirdi.

KIBRIS GAZİSİ EMEKLİ: "SÖZÜNÜN ARKASINDA DURMASI LAZIM"

Emeklilerin çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını kaydeden Kıbrıs gazisi bir emekli, "İnsanların mağdur olmaması lazım. Ülkesine 20-30 sene hizmet vermiş bir kişinin simit satmasının yakışığı kalmıyor. Üzücü. Emekli aylığı olsa olsa 30 bin lirayı geçmez diye tahmin ediyorum. 40 bin liradan aşağı olmaması lazım. Eskiden emekli olunurdu, bir ev, bir araba alınırdı. Şimdi öyle bir şey yok. Erdoğan'ın sözünün arkasında durması lazım" ifadesini kullandı.

"BİR EMEKLİNİN MAAŞI EN KÖTÜ 50 BİN LİRA OLSUN Kİ GEÇİNSİN"

Emekli olduğunu geçinemediği için 10 yıldır balıkçıda çalıştığını anlatan bir vatandaş, "Yapacağı iyileştirme bin lira, iki bin lira. Ne iyileştirmesi yapacak? Bir emekli maaşı en kötü 50 bin lira olsun ki geçinsin. 25 bin lira kiraya verip, kalan 25 bin lira ile de evini geçindirebilsin" dedi.