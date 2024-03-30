Emine Erdoğan "30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü"nü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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Emine Erdoğan "30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü"nü kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için vaktini ve emeğini ortaya koyan çevre gönüllülerinin Dünya Sıfır Atık Günü'nü kutlayarak, "Kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün...

30.03.2024 11:32  Güncelleme: 12:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için vaktini ve emeğini ortaya koyan çevre gönüllülerinin Dünya Sıfır Atık Günü'nü kutlayarak, "Kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu kutlama mesajı yayımladı.

Paylaşımında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" vesilesiyle düzenlenen etkinliğe video mesajla katıldığını hatırlatan Emine Erdoğan, bu anlamlı güne yönelik BM Habitat ve BM Çevre Programı başta olmak üzere uluslararası kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen tüm etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Ortak evimiz dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapmak için vaktini ve emeğini ortaya koyan bütün çevre gönüllülerinin Dünya Sıfır Atık Günü'nü kutluyorum. Kaynakların en üst düzeyde kullanıldığı, atıkların en aza indirildiği ve sürdürülebilirliğin üstün geldiği refah dolu bir dünya diliyorum." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda Emine Erdoğan'ın video mesajla katıldığı BM'nin etkinliğindeki konuşmasından bir kesite de yer verildi.

Emine Erdoğan, söz konusu videoda şu mesajları aktardı:

"Dünyanın tüm kadim öğretileri, doğanın bitmek bilmez ilhamından beslenmiş, bütün mahlukat ile uyumlu bir hayatı öğütlemiştir. Geçmişteki hayranlık uyandıran tabiat ile hürmet eksenindeki ilişki günden güne terk edilirken, gelecek nesillere nasıl bir dünya bıraktığımızı düşünüyorum. Hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. 1970'ten bu yana küresel yaban hayatı popülasyonu yüzde 70 azalmış durumda. Dünya insanlığın her yıl ürettiği 2 milyar ton atığı sırtında taşıyor. Her gün 2 bin çöp kamyonuna eş değer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun başkanı olarak atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum."

Guterres'ten Emine Erdoğan'a "sıfır atık" teşekkürü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliğine gönderdiği video mesajda, Emine Erdoğan'ın sıfır atıkla ilgili çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Mesajında, BM Çevre Programı ve BM Habitat'la birlikte bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür eden Guterres, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın refikaları, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye sıfır atık gibi kritik bir konuda gösterdikleri vizyoner liderlik için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, Sıfır Atık Danışma Kurulunun geçen yıldan bu yana ortaklarını bu kritik konu ve sıfır atığın gerçeğe dönüştürülmesi için yapılması gerekenler etrafında bir araya getirdiğini de kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Emine Erdoğan '30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü'nü kutladı Açıklaması - Son Dakika

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