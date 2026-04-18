Emine Erdoğan, "Filistin İçin Tek Yürek" temalı programa katıldı

18.04.2026 16:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında düzenlenen "Filistin İçin Tek Yürek" temalı programa katıldı.

NEST Kongre Merkezi'ndeki forum kapsamında "Filistin İçin Tek Yürek" temalı yüksek düzeyli yan etkinlik düzenlendi.

Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Sırbistan Başbakanı Duro Macut'un eşi Jelica Bjekic Macut, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic'in eşi Mirela Becirovic, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish, BM Genel Sekreterinin Çocuklara Karşı Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva ve bazı milletvekilleri ile davetliler de yer aldı.

Uluslararası kuruluşların temsilcilerinin konuşma yaptığı etkinlikte, Exeter Üniversitesinden İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe'nin video mesajı gösterildi. Program sonunda aile fotoğrafı çektirildi.

Emine Erdoğan ve lider eşleri, daha sonra etkinlikle aynı temalı sergiyi gezdi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından etkinliğe ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 'Filistin İçin Tek Yürek' konulu panelde değerli lider eşleri, farklı ülkelerden bakanlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ortak vicdanda buluştuk. Davetimize icabet ederek Filistin'in yanında olduğunu gösteren tüm konuklarımıza şükranlarımı sunuyor, bu dayanışmanın kalıcı ve anlamlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

