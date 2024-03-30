Emine Erdoğan'ın çağrısına uydu 7 yıldır sitenin atıklarını ayrıştırıyor
'Sıfır Atık' projesi ile görev yaptığı sitedeki geri dönüşebilen atıkları toplayan Medet Gökmen herkese örnek oluyor
Hem doğayı kirletmiyor, hem para kazanıyor
BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan 'Sıfır Atık' projesine uyan Bursalı site görevlisi Medet Gökmen 120 daireden topladığı çöplerden geri dönüşebilenleri ayırıyor. Gökmen, site yönetiminin izniyle bodrum katta biriktirdiği geri dönüşümleri 3 ayda bir satarak aile bütçesine de katkı sağlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2017 yılında hayata geçirilen 'Sıfır Atık' projesinden sonra kolları sıvayan Medet Gökmen (49), 7 yıldır görev yaptığı sitenin bodrum katında atıkları topluyor. Site sakinlerinin attığı çöpleri tek tek ayrıştıran Gökmen demirleri, plastikleri, kartonları ve camları ayrı ayrı poşetliyor. Site yönetimine teşekkür eden Gökmen, "Göreve başlayalı 8-10 yıl oldu. Bu kadar çok ayrıştırmıyordum. Emine Erdoğan'ın 'Sıfır Atık' projesini başlattığından bu yana daha çok dikkat ettim. Geri dönüşüme giden hiçbir şeyi çöpe atmıyorum. Çöpü dökerken ayıklıyorum, buraya getirip torbalıyorum. Burada plastik, karton ve kitap, demir ve metalleri ayrı, alüminyum kutular ve tahtaları ayrı ayrı topluyorum. Doğaya ve cebime katkı sağlıyorum. Site yönetimi de sitenin bodrum katını bize verdi. Daha sonra topladığımız malzemeleri geri dönüşüme gönderiyorum" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Emine Erdoğan'ın çağrısına uydu 7 yıldır sitenin atıklarını ayrıştırıyor - Son Dakika
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı bir açıklama yaparak Erciyes'e 50 bungalov evi de içeren bir kamp merkezi kuracaklarını duyurdu. Merkezin Kayseri'ye değer katacağını ve turist çekeceğini belirten Palancıoğlu, merkezin ana binasında toplantı salonları, eğitim salonları, restoranlar ve kreşin yer alacağını söyledi. Ayrıca, kamp merkezinde Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından uygulanacak finans yönetimi kullanılacak.
MHP Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Adayı Halil Kocaşaban, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt'un öncülüğünde daha yaşanabilir bir Afyonkarahisar için yola çıktıklarını belirtti. Kocaşaban, seçimler için seçmenden destek istedi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, oyuncularının moral ve motivasyonunun iyi olduğunu belirtti. Bodrum FK, Manisa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen mitingde konuşan AK Parti ve MHP temsilcileri, adaylarına destek istedi. Mitinge eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve vatandaşlar da katıldı.
Ardahan-Kars kara yolunda meydana gelen kazada, B.A. idaresindeki otomobil ile E.Ç. yönetimindeki at arabası çarpıştı. Kazada sürücüler ve at arabasında bulunan L.Ç. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atın ise kazada yara almadığı belirtildi.
Depremin vurduğu Hatay ilinde, afetzede vatandaşların oy kullanabilmesi için 96 konteyner seçim alanı oluşturuldu. Deprem bölgesindeki vatandaşlar, kurulan konteynerlerde güvenli bir şekilde oy kullanabilecekler.
Elazığ merkezinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anı, sarsıntının hissedildiği kent merkezindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde ürünlerin sallandığı görülürken, bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise sarsıntının korkutucu sesi duyuluyor ve kaldırımda yatan bir köpeğin ayağa kalkarak koştuğu görülüyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşandı. Van ve bölgeyi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşayan kulüp başkan yardımcısı, takımın başarısını maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen elde ettiklerini belirtti ve destek beklediklerini söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'dan Ocak-Şubat döneminde toplam 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar da ithalat gerçekleştirildi. Samsun'da Şubat ayında ihracat 103 milyon dolar, ithalat 114,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çevre illerden Amasya'dan Şubat ayında 16 milyon dolar ihracat, 4 milyon dolar ithalat, Ordu'dan 31 milyon dolar ihracat, 6 milyon dolar ithalat, Sinop'tan 3,3 milyon dolar ihracat, 852 bin dolar ithalat yapıldı. 2024 Ocak-Şubat dönemi istatistiklerine göre Samsun'dan 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar ithalat oldu. Aynı dönemde Amasya'dan ihracat 30 milyon dolar, ithalat 9,3 milyon dolar, Ordu'dan ihracat 60,3 milyon dolar, ithalat 7,8 milyon dolar, Sinop'tan da ihracat 7,3 milyon dolar ve ithalat 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ve silahlar ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?