Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri\'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri etkinrlik alanını ziyaret etti.

24.05.2024 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri etkinrlik alanını ziyaret etti.

Erdoğan'ın ziyaretine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta eşlik etti.

Etkinlik alanını gezen Erdoğan, daha sonra usta yazarın en önemli eseri olan "Huzur Sokağı" romanından adını alan fuar alanındaki stantları tek tek ziyaret etti.

İlk olarak Şule&Şule Yayınları'nın standını inceleyen Erdoğan, bir kitap kapağında Şenler'in gençlik yıllarına ait fotoğrafını görünce "Ben onu hep öyle hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, himayelerinde 2016 yılında kurulan Afrika Kültür Evi standında görevlilerle sohbet etti.

Burundi'de, Türkiye'den gelen bağışlar sayesinde işitme engelliler için bir eğitim merkezi kurması dolayısıyla önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden Türkiye Diyanet Vakfı İyilik Ödülü alan Bisibo Amani tanışmak için geldiği etkinlikte Emine Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Amani'ye "Bizden ülkenize çok selamlar." dedi.

Erdoğan, tek tek ziyaret ettiği stantlarda çocuk gelişimi ve Filistin konulu kitaplar ile yazar Alev Alatlı'nın kitaplarına ilgi gösterdi, hem kendisi hem de torunları için çok sayıda kitap ve oyun seti aldı.

Yazarlardan kitapların yazılım süreçleri ve konuları hakkında bilgiler edinen Erdoğan, stantlarda hazır bulunan yazarlara kitapları imzalattı.

Şenler'in doğum günü kültür etkinliğiyle kutlanacak

Usta yazar Şule Yüksel Şenler'in 29 Mayıs'taki doğum gününü zengin bir kültür etkinliği ile kutlamaya hazırlanan vakıf, Şenler'in kalemiyle verdiği özgürlük mücadelesinin ve bu alandaki örnekliğinin yeni nesillere anlatılması ve tanıtılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda vakıf tarafından düzenlenen Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri, çocuk etkinlikleri, atölye çalışmaları, söyleşiler, paneller, kitap fuarı, imza günleri ve pek çok farklı faaliyetle 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler, Rami Kütüphanesi, Emine Erdoğan, Edebiyat, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:20 Günler sonra ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu’nun ettiği küfürlere bakın Günler sonra ortaya çıktı! Kerem Aktürkoğlu'nun ettiği küfürlere bakın
17:12 CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu CHP Kocaeli İl Başkan Adayı Uğraş Çiftçi evinde ölü bulundu
17:00 Şırnak’ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı Şırnak'ta 3 bölge için geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 18:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Kitap ve Kültür Günleri'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement