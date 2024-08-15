Emine Erdoğan: TBMM'de katiller değil, kahramanlar alkışlandı - Son Dakika
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Emine Erdoğan: TBMM'de katiller değil, kahramanlar alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katillerin değil, vatanları için direnen ve şehit olan kahramanların alkışlandığını bildirdi.

15.08.2024 19:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katillerin değil, vatanları için direnen ve şehit olan kahramanların alkışlandığını bildirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'nda hitap etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Filistin için tek yürek" etiketiyle yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"ABD Kongresi'nin aksine TBMM Genel Kurulu'nda bugün katiller değil, vatanları için direnen, şehit olan kahramanlar alkışlandı. Kendi çıkarlarını masum bir çocuğun hayatından daha değerli görenlere karşı Türkiye olarak, Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz. Zira biliyoruz ki Filistin'in zaferi, zulme boyun eğmeyen bir halkın, adaletin yanında duran her insanın zaferidir. Gazze'de 7 Ekim'den bugüne şehit edilen 40 bin masum kardeşimizi rahmetle anıyor, acılarını yürekten paylaşıyorum."

Emine Erdoğan paylaşımında, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konuşmasına ilişkin video ile ABD Kongresi ve TBMM Genel Kurulu'ndan görüntülerin yer aldığı "Mazlumları alkışlıyoruz, katilleri değil" başlıklı fotoğrafa da yer verdi.

Kaynak: AA

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