En Genç Pilot: Alim Uygun

HENÜZ 6 yaşında bilgisayarda uçuş simülatörü kullanarak havacılığa merhaba diyen 24 yaşındaki Alim Uygun, AJet'in Airbus A320 filosunda görev yapan en genç pilotu oldu. Henüz otomobil ehliyeti yokken 70 tonluk Airbus uçağını kullanmayı öğrenen Uygun, "Önce uçak sonra otomobil kullandım. Biz Türk gençleri olarak 19 Mayıs ruhuyla göklerdeyiz. Mavi göklerin gençleri olmak daima gururumuzdur" dedi.

Küçük yaşlarda havacılıkla ilgilenen ve henüz 6 yaşında bilgisayarda uçuş simülatörü kullanan Alim Uygun, çocukluk aşkı olan havacılığa adım atmak için Macaristan'da eğitim gördü. Gerekli eğitimlerin tamamlanmasının ardından 22 yaşında pilotluk lisansını alan Uygun, bir sene sonra AJet'in en genç pilotu olarak Airbus A320 filosunda görev almaya başladı. Pilotaj eğitimi sırasında uçak kullanmayı öğrenmeden araba ehliyeti almayacağı konusunda kendisine söz veren Uygun, otomobil ehliyeti almadan önce Airbus uçağını kullanmayı öğrendi. 'Havacılık çocukluk aşkım' diyerek küçük yaşlarda bu mesleğe gönül veren Alim Uygun, çocuk yaşlarda başlayan hikayesini Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı.

'YURT DIŞINDA BURSLU OKUYUP ÜLKEME HİZMET İÇİN TÜRKİYE'YE DÖNDÜM'

Avrupa Birliği (AB) programından faydalanarak Macaristan'da yüzde 100 burslu olarak eğitim aldığını ifade eden AJet'in en genç pilotu 24 yaşındaki Alim Uygun, "Yurt dışında eğitim almama rağmen ülkeme daha faydalı bir birey olmak için geri döndüm. Atatürk'ün yurt dışında okuyan gençler için 'Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz' diye bir sözü var. Ben de bu söze uydum ve ülkeme daha faydalı bir birey olmak için tekrardan ait olduğum yere geri döndüm. Ocak 2024'te ilk uçuş lisansımı aldım. Nisan 2024'te de Base Training ile Airbus tip eğitimimi tamamladım " dedi.

'ÖNCE UÇAK SONRA OTOMOBİL KULLANDIM'

Pilotaj eğitimini tamamlamadan otomobil ehliyeti almayacağına yönelik kendine söz verdiğini söyleyen Uygun, "Öyle de oldu, Nisan 2024'te 70 tonluk bir Airbus kullanabiliyordum. Fakat sürücü ehliyetim yoktu. Birkaç ay sonra da sürücü ehliyetimi almış oldum. Bir nevi uçak kullanıyordum, fakat araba kullanmayı bilmiyordum. Teknolojiye ilgili bir çocukluk geçirdim. 6-7 yaşlarımdayken bilgisayarımda uçuş simülatörleri vardı. O yıllardan beri bilgisayarımda uçuş simülatörlerini kullanıyorum. Tabi havacılığa karşı hep bir ilgim vardı. Bu merak zamanla sadece uçuş oyunlarından ya da bilgisayarlardan ibaret kalmadı. Geleceğimi şekillendirebileceğim bir tutku haline döndü. Ben de eğitimi, stratejilerimi bu doğrultuda belirledim" diye konuştu.

'İNSAN İNANDIĞI ZAMAN HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELİR'

24 yaşındaki Uygun, "Pilot olmak uzun ve disiplin getiren bir yolculuktur. En başından beri çok kolay olmayacağını biliyordum. Fakat insan inandığı zaman her zorluğun üstesinden gelir. Ben de buna inanmıştım ve ne istediğimi de biliyordum. Orada okurken bir Türk genci olarak sorumluluklarımın farkındaydım. Hep daha başarılı olmalıyım bilinciyle hem teorik hem de pratik derslerime çok ilgi gösterdim, çalıştım. Bu gösterdiğim ilgi ve özen sayesinde hem mühendislik fakültemde hem de uçuş okulumda ciddi başarılar elde ettim. Üniversite bitene kadar da bu çizgimi korudum" diye ifade etti.

'MACARİSTAN ÜZERİNDE SONSUZLUK İŞARETİ ÇİZDİM'

Havacılığın her zaman büyüyen ve kendini ileriye götüren bir sektör olduğunu belirten Uygun, "Bugün ikinci pilot olursunuz, yarın kaptan pilot, sonra uçuş eğitmeni. Daha sonrasında farklı yetki ve derecelendirmelere sahip olabilirsiniz. Ben de bütün hedefimi, kariyerimi bu doğrultuda belirledim. Bu yolda da AJet'in en genç pilotu olmak bana gurur veriyor. Genç bir pilot olmama rağmen unutamadığım, 10 Kasım 2023 uçuşum vardı. Günün önemine ithafen Macaristan üstüne uçuş okulumdaki uçakla bir sonsuzluk işareti yaptım. Bu uçuşu yapmak çok kolay olmadı çünkü 23 tane koordinata ihtiyacım vardı. Bu koordinatları haritadan aldım. Fakat haritadan aldığım koordinat düzlemi uçağın seyrüsefer sistemine uygun değildi. Ben de tekrardan bu 23 tane koordinatı düzenledim. Uçağın seyrüsefer sistemine girdim. Macaristan üstüne sonsuzluk çizerek güzel bir 10 Kasım uçuşu yaptım. Benim en unutamadığım uçuş buydu" diye konuştu.

'19 MAYIS RUHUYLA GÖKLERDEYİZ'

Havacılık konusunda önünde uzun bir yol olduğunu ifade eden Uygun konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümde uzun bir yol var. Bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda buradan şunu da belirtmek istiyorum. İstikbal göklerdedir. Göklerini koruyamayın uluslar yarınlardan asla emin olamazlar. Kanatlı bir gençlik memleketin geleceği bakımından en büyük güvencedir. Havacılığa gönül vermiş olan Türk gençleri Ulu Önderin bu sözünü hayatlarına ilke edinsinler. Hedeflerin her zaman peşinden gitsinler. Fırsatları iyi kollayıp gözetsinler. Biz Türk gençleri olarak 19 Mayıs ruhuyla göklerdeyiz. Mavi göklerin gençleri olmak da daima gururumuz. 24 yaşında bir Türk genci olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız buradan kutlu olsun."