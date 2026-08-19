Endonezya'da Çin Markalı Araç Satışları %82 Arttı - Son Dakika
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Endonezya'da Çin Markalı Araç Satışları %82 Arttı

Endonezya\'da Çin Markalı Araç Satışları %82 Arttı
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Yılın ilk yarısında Endonezya'da Çinli araçların satışları 94.971 adede yükseldi.

CAKARTA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'da yılın ilk yedi ayında satılan Çin markalı araçların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 94.971 adede ulaştı.

Yerel medyanın Endonezya Otomotiv Endüstrileri Birliği verilerine dayandırdığı haberlere göre, toplam satışların yarısından fazlasını BYD ve Jaecoo markaları oluşturdu. Endonezya'da en çok satan otomobil markaları arasında BYD beşinci, Jaecoo ise sekizinci sırada yer aldı.

Endonezya'nın otomotiv pazarındaki toparlanma süreci devam ederken, ocak-temmuz döneminde toplam toptan araç satışları 517.000 adedi aşmış durumda.

Çinli otomobil üreticilerinin satışlarındaki artışlarda elektrikli araçlar başı çekiyor. Birliğin listesinde an itibarıyla ülkede faaliyet gösteren 18 Çinli otomobil markası yer alıyor.

Endonezya'da hükümetin teşvikleri, şarj altyapısını ve yurtiçi elektrikli araç üretimini genişletmesiyle, batarya ile çalışan elektrikli araç satışları 2024'ten 2025'e kadar iki katın üzerinde arttı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Çin Markalı Araç Satışları %82 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Çin Markalı Araç Satışları %82 Arttı - Son Dakika
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