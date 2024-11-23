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Endonezya'dan UCM'ye Destek

Endonezya, UCM'nin Netanyahu ve Gallant için verdiği tutuklama kararını destekledi.

23.11.2024 14:46
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Endonezya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararını destekledi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, "UCM tarafından Binyamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması, Filistin'de insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları için adaletin sağlanması yolunda önemli bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.

Cakarta'nın UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararı dahil "İsrail tarafından Filistin'de işlenen suçlar için hesap verebilirliğin sağlanmasını amaçlayan" tüm girişimlere desteğini yinelediği belirtilen açıklamada, kararın uluslararası hukuka uygun olarak yerine getirilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, tutuklama kararının İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksuz işgalinin sona erdirilmesi ve iki devletli çözüm ilkelerine uygun olarak bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasının ilerletilmesi için "hayati önem" taşıdığı aktarıldı.

UCM'nin Netahyahu ve Gallant hakkındaki kararı

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kararda, Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet, mahkum etme ve diğer insanlık dışı muameleleri içeren insanlığa karşı suçları işlediğine dair makul şüphe olduğu belirtilmişti.

Kararda ayrıca, Netanyahu ve Gallant'ın bilinçli olarak sivil nüfusu hedef alan bir saldırının talimatını verdiklerine dair makul şüphenin bulunduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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