Endonezya, Güney Kore ve Tayland İran-İsrail gerilimine itidal çağrısı yapıyor

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Endonezya, Güney Kore ve Tayland, İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasının engellenmesi için taraflara itidal çağrısında bulundu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da artan gerilimden derin endişe duyulduğu bildirildi.

Taraflara itidalli davranmaları çağrısında bulunulduğu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bölgedeki gerginliği azaltmaya davet edildiği açıklamada, BMGK'nin Orta Doğu'da kalıcı barış sağlamak, Filistin'deki işgalin durdurulması ve İsrail'in insan hakları ihlallerine son verilmesi için çalışmalarını sürdürmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada "Filistin meselesinin iki devletli çözüm yoluyla adil şekilde çözüme kavuşturulması, bölgesel güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynayacaktır." ifadesi yer aldı.

Güney Kore

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Açıklamada, durumun daha da kötüye gitmesini önlemek amacıyla tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Tayland

Tayland Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki durumdan büyük endişe duyulduğu belirtilerek, masum sivillerin üzerinde olumsuz etkisi olan bu durumun daha da kötüleşmemesi için tüm taraflardan itidal göstermeleri istendi.

Açıklamada, saldırılardan etkilenen bölgelerdeki Tayland vatandaşlarına ülkelerdeki yetkililer, elçilikler veya konsoloslukların uyarılarına uymaları tavsiye edildi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.