Endonezya, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı - Son Dakika
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Endonezya, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı

Endonezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da gasbettiği yerleşim yerlerini genişletme planına tepki göstererek uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirtti. Endonezya, İsrail'in hesap vermesi talebine devam edeceğini ve iki devletli çözümün uygulanmasına vurgu yaptı.

01.07.2024 15:31
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Endonezya, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden Yahudilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması planına tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini ve Filistin topraklarını işgale devam etmesinin, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğine işaret edildi.

Endonezya'nın, uluslararası toplumla birlikte İsrail'in hesap vermesi talebine devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, iki devletli çözümün uygulanmasına vurgu yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.

5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılması onaylanmıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 28 Haziran'da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onaylamıştı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaçak yerleşimler İsrail kanunlarına göre de yasa dışı

Kaçak yerleşim birimleri, genellikle Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.

Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerindeki İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki İsraillilere koruma sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı - Son Dakika

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