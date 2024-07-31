Endonezya ve Sri Lanka, Hamas liderinin suikasta uğramasını kınadı

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Endonezya ve Sri Lanka, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasını kınadıklarını bildirdi.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının X hesabından, Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada suikastın "kınandığı" belirtilerek, "Bu, bölgedeki çatışmaları tırmandırabilecek ve süren müzakereleri rayından çıkarabilecek provokatif bir eylemdir." ifadesi kullanıldı.

Sri Lanka basınında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe yaptığı açıklamada, suikastı kınadığını bildirdi.

Wickremesinghe, "uluslararası hukuka bağlı kalmanın ve ulusal egemenliğe saygı göstermenin" önemini vurguladı.

Avustralya

Öte yandan, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles da yaptığı basın açıklamasında, Orta Doğu'daki "felaketin" sona erdiğini görmeyi istediklerini söyledi.

Marles, "Orta Doğu'da yaşananların tırmanmasını kesinlikle istemiyoruz çünkü bunun sonuçları çok ağır olacaktır." diye konuştu.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.