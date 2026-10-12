Enerji Bakanı Bayraktar, Riyad\'da petrol ve doğal gaz seferberliğini anlattı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad'da Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı ve Dünya Petrol Kongresi'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Riyad'da Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı ve Dünya Petrol Kongresi'ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Uluslararası mevkidaşlarımızın ve enerji sektöründen temsilcilerin katıldığı 'Enerjinin Geleceği' temalı Dünya Petrol Kongresi Bakanlar Açılış Toplantısı'nda küresel enerji vizyonumuzu paylaştık. Toplantıda, kendi denizlerimizden sınırlarımızın ötesine uzanan tarihi petrol ve doğal gaz arama-üretim seferberliğimizi aktardık. Enerji dönüşümündeki yeni enerji mimarisi ve elektrifikasyon hedeflerimizi detaylandırdık. Nükleer enerji ve diğer temiz enerji yatırımlarıyla zenginleştireceğimiz kaynaklarımızın ülkemize katacağı gücün altını çizdik.

Türkiye'nin güçlü altyapısı ve inşa ettiği yeni enerji yolları ile sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel arz güvenliğinin en büyük teminatı ve küresel denklemin kilit aktörü olduğunu bir kez daha vurguladık. Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimizle üretime devam ederken müttefiklerimizle güçlü ortaklıklar kurmaya, bölgemizin arz güvenliğine katkı sunmaya ve küresel enerjide istikrarın merkezi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."