Enerji Bakanı Bayraktar, Suriye\'deki Durumu ve Türkiye\'nin Enerji Yatırımlarını Değerlendirdi

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Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, Suriye'deki mevcut durumu değerlendirdi. Yaşamın normale dönmesi için elektrik ihtiyacının mutlaka karşılanması gerektiğinin altını çizen Bakan Bayraktar, Suriye altyapısındaki büyük eksikliklere dikkat çekti. Türkiye'nin her konuda olduğu gibi enerji alanında da Suriye'nin yanında olacağını vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Biz istikrara kavuşmuş, bütünlüğünü korumuş bir Suriye'den yanayız" dedi.

DÜNYADAKİ 90 MADENİN 70'İ TÜRKİYE'DE MEVCUT

Programda Türkiye'nin petrol üretiminden bahseden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sadece Gabar'da günde 71 bin varil petrol üretimi yapıldığını, Türkiye'nin toplam üretiminin ise günde 170 bin varil olduğunu belirtti. Yurt dışında da önemli enerji projelerinin devam ettiğini belirten Bakan Bayraktar, Oruç Reis Sondaj Gemisi'nin Somali'de gerçekleştirdiği operasyondan bahsetti. Metal maden üretiminde de Türkiye'nin geldiği duruma da değinen Bakan Bayraktar, Dünya'da üretilen 90 madenin 70'inin Türkiye'de bulunduğunu belirterek Bor'da yüzde 97 ihracat ile rekor kırıldığını belirtti.