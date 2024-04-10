Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak önceliğimiz - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak önceliğimiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak önceliğimiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bayraktar, Hatay'ı hak ettiği yere getireceklerini ve şehri tekrar ayağa kaldıracaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise adaletli ve eşit hizmetlerle şehrin kardeşlik hukukunu pekiştireceklerini ifade etti. Bayraktar, depremzedeleri ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

10.04.2024 14:40
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhurbaşkanı'mızın, kabinenin ilk kurulduğundan itibaren bizlere talimatı, deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak. Kabinemizin, hükümetimizin öncelikli konusu bu. Bugün gelinen noktada bu değişmedi, devam ediyoruz." dedi.

Bayraktar, AK Parti Hatay İl Başkanlığının, merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki konteyner alanına kurulan binasını ziyaret etti.

Kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Öntürk'ün, kendilerinin desteğiyle Hatay'ı hak ettiği yere getireceğini söyledi.

Bayraktar, depremlerden etkilenen kentin, ayağa daha güçlü kalkacağını, ülke ekonomisine değer katmayı sürdüreceğini anlattı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde doğduğu topraklara geldiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bayramınızı tebrik etmeye, Mehmet başkanımla projeler konuşmaya geldik. Birinci günden hemen çalışmaya başladı. Biz de 'enerjide ne destek verebiliriz, hangi alanda, nerede yanında olabiliriz' konularında şimdiden çalışmaya başladık. Hakikaten Hatay'ın yüzü gülecek. 'Hatay emin ellerde' diyoruz. Biz gece gündüz onunla çalışmaya, ona destek olmaya gayret edeceğiz. Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız."

Bayraktar, deprem bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın, kabinenin ilk kurulduğundan itibaren bizlere talimatı, deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak. Kabinemizin, hükümetimizin öncelikli konusu bu. Bugün gelinen noktada bu değişmedi, devam ediyoruz." diye konuştu.

Öntürk'ün, başarılı olacağına inandığını dile getiren Bayraktar, "Buradaki belediyecilik, burada gösterilen örnek çalışma bütün Türkiye'ye örnek olacak. Dalga dalga yayılacak ve biz buradan çok daha iyi noktalara ulaşacağız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"Kardeşlik hukukunu pekiştireceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk de tek hedefinin kente hizmet etmek olduğunu söyledi.

Çalışmalarda adaletten şaşmayacaklarının altını çizen Öntürk, şunları kaydetti:

"Bu şehrin tarihine, kültürüne ve dokusuna uygun şekilde tüm milletimizi kucaklayacağız. Tüm renklerimizle hizmetlerimizi, eşit ve adaletli şekilde yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, 'Hizmete önce Samandağ'dan, Defne'den başlayacaksınız, bu şehrin kardeşliğini pekiştireceksiniz' dedi. İnşallah hükümetimizle beraber şehrimizi ayağa kaldıracağız ve bu kardeşlik hukukunu pekiştireceğiz."

Depremzedelerle bayramlaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, programın ardından depremzedelerin ağırlandığı Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Havacılık Kent'e ziyarette bulundu.

Sohbet ettiği afetzedelerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Bayraktar, daha sonra 29 Ağustos 2020'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in babası Nurettin İnci ile bir araya geldi.

Bayraktar, konteyner kentteki polislerin de Ramazan Bayramı ve Polis Haftası'nı kutladı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretlerinde Bayraktar'a, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Adem Yelildal ve Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak önceliğimiz - Son Dakika

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