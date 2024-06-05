Enez'te dip temizliği sırasında tarihi amfora bulundu - Son Dakika
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Enez'te dip temizliği sırasında tarihi amfora bulundu

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Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe limanında düzenlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yapılan dip temizliği sırasında dalgıçlar bir amfora buldu. Etkinlikte 40 öğrenci liman çevresindeki çöpleri toplarken, dalgıçlar ve sahil güvenlik ekipleri de denizde temizlik yaptı. Bulunan amfora, sahil güvenlik ekipleri tarafından limana çıkarılarak Enez Belediyesi'ne teslim edildi.

05.06.2024 21:08
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EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe limanında 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dip temizliği yapan dalgıçlar, 'amfora' buldu.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Enez Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve dalış okulları iş birliğinde düzenlenen etkinlikte 40 öğrenci liman çevresindeki çöpleri toplarken, 5 dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri de denizde dip temizliği yaptı. Dalgıçlar, denizden tarihi amfora, lastik, yıpranmış ağ, tekne parçaları, plastik, tahta, cam ve evsel atık çıkardı. Dalgıçların bulduğu amfora ise sahil güvenlik ekiplerinin botuyla limana çıkarılarak, Enez Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Enez Ortaokulu'ndan 40 öğrencimiz sahil temizliği yaparak çevre bilincini yaşarken, dalış hocalarımız da limanda temizlik yaptı. Dalış eğitmeni Ender Özgen'e, dalgıçlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Enez\'te dip temizliği sırasında tarihi amfora bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Enez'te dip temizliği sırasında tarihi amfora bulundu - Son Dakika

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