Engelleri Aşarak Müzik Hayatına Adım Attı - Son Dakika
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Engelleri Aşarak Müzik Hayatına Adım Attı

Engelleri Aşarak Müzik Hayatına Adım Attı

Omurilik felci olan 14 yaşındaki Süleyman Tuna Karaağaç, müziğe olan tutkusuyla kısa sürede blok flüt, ahşap flüt, bağlama ve org çalmayı öğrendi. Türkiye'de Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan ilk bedensel engelli öğrenci olan Karaağaç, İstanbul Devlet Konservatuarı'nı kazanmayı hedefliyor.

02.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:25
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SAMSUN'da, omurilik felci olan Süleyman Tuna Karaağaç (14), tavsiye üzerine başladığı müzik hayatında, 2 saatte blok flüt çaldı. Daha sonra ahşap flüt, bağlama, org çalmayı öğrenen ve Türkiye'de Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan ilk bedensel engelli öğrenci olan Karaağaç, "Hedefim, İstanbul Devlet Konservatuarı'nı kazanmak" dedi.

Atakum ilçesinde oturan ve doğuştan Spina Bifida (Meningomyelosel-Omurilik felci) olan Süleyman Tuna Karaağaç, 3 yıl önce tavsiye üzerine blok flüt çalmaya başladı. Kendisine verilen parçayı çalmayı 2 saatte öğrenen Karaağaç, daha sonra da ahşap flüt, bağlama ve org çalmaya başladı. 2022 ve 2023 yılları arasında Konya ve Aksaray'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'na da katılan Karaağaç, tekler ve çiftlerde Türkiye 3'üncüsü oldu. Türkiye'de Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan ilk bedensel öğrenci olan Süleyman Tuna Karaağaç, İstanbul Devlet Konservatuarı'nı kazanmayı hedefliyor. Müzik tutkusunun küçük yaşlarda başladığını belirten Karaağaç, "Ritim kulağım iyiydi. Amisos 55 Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yaşar beni keşfetti. Özgür Türemen ve Batuhan Yılmaz hocalarımdan da 3 yıl boyunca müzik ve ses eğitimi aldım. Ardından da İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümü yetenek sınavlarında başarılı oldum ve girmeye hak kazandım. Şu anda okulda branş enstrümanım bağlama. Aynı zamanda blok flüt, ahşap flüt, org ve piyano çalabiliyorum" dedi.

'FLÜT ÇALMAYI 1-2 SAATTE ÖĞRENDİM'

Sporu da müziği de sevdiğini belirten Karaağaç, "2022 yılında Konya'da ve 2023 yılında da Aksaray'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldum ama benim tercihim müzik oldu, müziği seviyorum. 3 yıl önce Amisos55 Engelliler Spor Kulübü'nde başkanımız Mehmet Yaşar, bize müzikle ilgili bir şeyler yapmak istediklerini söyledi. Ben de elime flüt aldım. Daha sonra Özgür Türemen hocamız bize bir parça verdi. Ben de o parçayı 1-2 saatte çalmaya başladım. Nasıl olduğunu ben de anlamadım ama başarılı oldum. Ondan sonra ahşap flütü Özgür hocam hediye etti ve onu da çalmaya başladım. Ardından kendi kendime org öğrendim" diye konuştu.

'HAYATTA EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR'

Karaağaç, şunları söyledi:

"Türkiye'de Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan ilk bedensel öğrenciyim. Kaynaştırma statüsünde girmedim. Kendi emeğimle kazandım. Azmettim ve kazandım. Her sabah 7'de okula gidiyorum. Akşam 17'de okuldan çıkıyorum. Okulda 6 saat Türk müziği, batı müziği dersleri görüyorum. Kendi branşım olan bağlama ve zorunlu piyano eğitim dersi görüyorum. Hedefim İstanbul Devlet Konservatuarı'nı kazanmak. Eğer olmazsa da mezun olacağım İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmeni olmak istiyorum. Hayatta en büyük engel sevgisizliktir. Yeter ki insanın kalbi engelli olmasın. Engelli olmak engellilik değildir. Ben de bunun en büyük örneğiyim."

Kaynak: DHA

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