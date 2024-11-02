Engelli Girişimcilik Eğitimi Başlıyor - Son Dakika
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Engelli Girişimcilik Eğitimi Başlıyor

Engelli Girişimcilik Eğitimi Başlıyor

Gen Otizm Kulübü, engellilere yönelik girişimcilik eğitimi projelerini 15 Kasım'da başlatacak.

02.11.2024 20:48
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Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü, "Engelsiz Bir Hayat İçin Engelli Girişimi Şart" projesi kapsamında eğitimler düzenleyecek.

Geyve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği proje tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kadın ekiplerinin de yer aldığı projede eğitimlerin 15 Kasım'da başlaması planlanıyor.

Toplantıya, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkan Vekili İbrahim İşçi, Sakarya KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.

Gen Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sezer Koca, AA muhabirine, engelli bireylere girişimcilik eğitimi verilmesini ve ekonomiye katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

Sakarya'da engelli bireylerin sosyal hayata adapte olmalarını da hızlandırmayı hedeflediklerini aktaran Koca, 10 ay sürmesi planlanan projenin önemine değindi.

Koca, engelli bireylerin el becerilerini geliştireceklerini, girişimcilik eğitimlerine adaptasyon süreçlerini hızlandıracaklarına işaret ederek, engeli bireylerin kendi kooperatiflerini kurmalarını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Proje yürütücüsü Mahmut Kılıç da en az 3 bin engelli bireye eğitim vermeye planladıklarını kaydederek, engellilerin yeni girişimler kurmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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