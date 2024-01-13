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Engelli Üyelerden Şehitleri Anma ve Filistin'e Destek Etkinliği - Son Dakika
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Engelli Üyelerden Şehitleri Anma ve Filistin'e Destek Etkinliği

Bazı sivil toplum kuruluşlarının engelli üyeleri, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde şehit askerleri anmak ve Filistin'e destek için etkinlik düzenledi.

Engelli Üyelerden Şehitleri Anma ve Filistin\'e Destek Etkinliği
13.01.2024 - 14:22,
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Bazı sivil toplum kuruluşlarının engelli üyeleri, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde şehit askerleri anmak ve Filistin'e destek için etkinlik düzenledi.

Aralarında gazilerin de bulunduğu gruptakiler, Çukurambar'daki Merkez Tuğba Altınok Camisi'nde toplandı. Grup üyeleri, çeşitli pankart ve dövizlerle, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak buradan ABD Büyükelçiliği önüne geçti.

Gruptakiler, İstiklal Marşı'nı okudu, ardından protez, ortez, tekerlekli sandalye ve beyaz bastonlarını Büyükelçiliğin önüne bıraktı.

İnsanlık Ölmesin Platformu ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu adına konuşan, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Ahmet Dönmez, "Her uzvumuzu kaybetsek de vicdanımızla buradayız." ifadesini kullandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, HAK-İŞ Konfederasyonu Engelli Komitesi Başkan Yardımcısı Hanefi Karadağ, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Özel Eğitim Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk de birer konuşma yaptı.

Programda, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanına gönderilmek üzere, İsrail'e soykırım suçu davası açılması için hazırlanan dilekçeler Ankara 2 No'lu Baro temsilcisi Ahmet Günenç'e teslim edildi.

Kaynak: AA
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