Engelli Memur Rıdvan Ünal, Engelleri Aşarak Öğrencilerin Bakış Açısını Değiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Memur Rıdvan Ünal, Engelleri Aşarak Öğrencilerin Bakış Açısını Değiştiriyor

Engelli Memur Rıdvan Ünal, Engelleri Aşarak Öğrencilerin Bakış Açısını Değiştiriyor

Aksaray'da doğuştan cam kemik hastalığı olan Rıdvan Ünal, 10 yıldır çalıştığı okulda engellerini aşarak hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle güçlü bir ilişki kurdu. Ünal, engellilere olan bakış açısını değiştirdiğini söylüyor.

02.01.2025 11:20  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da doğuştan cam kemik hastalığı olan ve yüzde 90 engelli bulunan Rıdvan Ünal (35), 10 yıl önce memur olarak atandığı okulda hem engelleri aştı hem de engellilere olan bakış açısını değiştirdi. Ünal, "Engellilerin yapacağından daha fazlasını yapmaya çalışıyorum" dedi.

Aksaray'da yaşayan Rıdvan Ünal, cam kemik hastalığı (Osteogenesis Imperfekta) ile dünyaya geldi. Ünal, sağlık sorunlarına rağmen hayata tutundu. 2014 yılında liseden mezun olan Ünal, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girerek 23 Nisan İlkokulu'na memur olarak atandı. Yüzde 90 engelli olan Ünal, bu süre içerisinde Tekerlekli Sandalye Basketbol 2'nci Ligi takımlarından Aksaray Belediyespor'da da oynamaya başladı.

'10 YILDIR OKULDA HİZMET VERİYORUM'

Rıdvan Ünal, "Liseyi bitirince EKPSS sınavına girerek 23 Nisan İlkokulu'na atandım ve 10 yıldır görev yapıyorum. Bunun yanında bedensel engelli takımında basketbol oynuyorum. Engellilerin yapacağından daha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Doğuştan cam kemik hastasıyım. 1,5 yaşımda hastalığım daha da nüksetmiş. 6 yaşından 13 yaşına kadar bacağımda kırıklar ve yaralanmalar oldu. 13 yaşından bu yana tekerlekli sandalye kullanıyorum. 10 yıldır okulda hizmet veriyorum" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN ENGELLİLERE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ'

Ünal, "Akraba evliliğinden, bizim ailede böyle bir şey çıktı. Okula ilk atandığımda öğretmen, idareci ve öğrencilerde, o zamanlar, engellilere bakış açışı normal olmuyor. Daha sonra içlerine girdiğimiz zaman, bilgilerimi ve yapabileceklerimi sunduğum zaman, onlar gibi bir insan olduğumu fark ettiler. Teknoloji ile aram iyi olduğu için öğretmen, idareci ve öğrencilere; herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Öğrencilerin engellilere bakış açısı değişti. Okulumdan çok memnunum. İdarecilerim de bana yeni bir çalışma odası yaptıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'OKULUMUZUN ELİ VE AYAĞI OLDU'

Okul müdürü Recep Celen ise "Öğrencilerin Rıdvan ağabeyi, bizim de mesai arkadaşımız. Okulumuzun eli ve ayağı oldu. Özelikle teknolojik konularda kendisini çok iyi yetiştirmiş. Bizlere bu konuda yardımcı oluyor. Hem bizlerle hem de öğrencilerin işleri ile ilgileniyor. Kendisiyle barışık birisi. Yeter ki gönüller engelli olmasın. Bizde kendisine yeni bir çalışma ofisi düzenledik" dedi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

Kaynak: DHA

Aksaray, Eğitim, Güncel, Memur, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Memur Rıdvan Ünal, Engelleri Aşarak Öğrencilerin Bakış Açısını Değiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü İşte ilk açıklama DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü! İşte ilk açıklama
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardından yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:44:29. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli Memur Rıdvan Ünal, Engelleri Aşarak Öğrencilerin Bakış Açısını Değiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.