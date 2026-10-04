Depremde sol bacağını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed, protezle yeniden koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremde sol bacağını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed, protezle yeniden koşuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Depremde sol bacağını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed, protezle yeniden koşuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'da yıkılan binada 36 saat enkaz altında kalan ve sol bacağı diz altından ampute edilen 8 yaşındaki Muhammed Gökhan Yıldırım, Çukurova Üniversitesi bünyesindeki Çocuk İyilik Merkezi'nde takılan protezle tekerlekli sandalyeden kurtuldu. 3. sınıfa giden Muhammed'in futbolcu ve pilot olmak istediği belirtildi.

Adıyaman'da depremde enkazdan 36 saat sonra yaralı kurtarılan 8 yaşındaki Muhammed Gökhan Yıldırım, ampute edilen sol bacağına takılan protezle yeniden yürüyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

ANNEANNESİ VE TEYZESİ ENKAZDA HAYATINI KAYBETTİ

Yıldırım'ın ailesiyle yaşadığı Alitaşı Mahallesi'ndeki Aziz Uzun Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Anneannesinin ve teyzesinin yaşamını yitirdiği binanın enkazından 36 saat sonra askerler tarafından yaralı kurtarılan Yıldırım, Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede sol bacağı diz altından ampute edilen Yıldırım, bir süre tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı.

TEKERLEKLİ SANDALYEDEN PROTEZE

Çocuklarının durumuna üzülen aile, afette uzuvlarını kaybeden kişilere destek sağlanması amacıyla Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezinden sosyal medya aracılığıyla haberdar oldu.

Merkezde gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından 8 yaşındaki çocuğun ampute edilen sol bacağına protez takıldı.

Tekerlekli sandalyeden kurtulan ve fizik tedavi süreci devam eden Yıldırım, yeniden ayağa kalkabilmenin sevincini yaşıyor.

Muhammed Gökhan Yıldırım, AA muhabirine, zor günleri geride bıraktıklarını söyledi.

Merkez sayesinde tekerlekli sandalyeden kurtulduğunu anlatan Yıldırım, "Protezimle yürüyebiliyorum, koşabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Okula gidebiliyorum ve orada rahat çalışabiliyorum. Okulumu ve arkadaşlarımı seviyorum." diye konuştu.

Yıldırım, Çocuk İyilik Merkezinin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

ANNESİ: OĞLUMUN YENİDEN YÜZÜ GÜLDÜ

Anne Şebnem Yıldırım da çocuklarıyla yeni bir hayata başladıklarını söyledi.

Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Yıldırım, "Herkes kendi yatağında uyuyordu. Gözlerimi açtım, deprem olduğunu anlayamadan bina çöktü. Herkes kendi odasında olduğu için kimseye yetişemedim. Ailece enkaz altında kaldık." dedi.

Yıldırım, oğlunun Adana'daki merkez sayesinde yeniden yüzünün güldüğünü dile getirdi.

Muhammed'in yeniden ayağa kalkmasının mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Oğlum protezini ilk taktığında 'Benim bacağım artık bu mu?' diye sorular soruyordu. Çocuk İyilik Merkezi tekrardan bize umut oldu. Oğlum hayatına proteziyle devam ediyor. Çok güzel yürüyüp koşabiliyor. İleride futbolcu ve pilot olmak istiyor. Şu an 3. sınıfa gidiyor. Derslerinde başarılı, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla da çok iyi geçiniyor. Bundan sonraki hayatımda çocuklarım için elimden geleni yapacağım. Onların iyiliği ve geleceği için ömrümüz yettiği sürece hep yanlarında olacağız."

Kaynak: AA
AdıyamanİyilikGüncelDepremPilotÇocukYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak
2 doz ilaçla idam edememişlerdi ABD’deki fiyaskoda üst düzey istifa 2 doz ilaçla idam edememişlerdi! ABD'deki fiyaskoda üst düzey istifa
Akasya Durağı’nın Can’ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı Değişimi şaşırttı Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şaşırttı
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
12:30
Başsavcılık, eski SPK Başkanı hakkında soruşturma izni istedi
Başsavcılık, eski SPK Başkanı hakkında soruşturma izni istedi
12:18
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Uzman isim en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:41
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti İlk fotoğraf geldi
Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi
11:24
Böyle bulunmuşlardı Kağıthane’de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
11:07
Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu
Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
10:31
Türkiye’nin devleriyle çalışıyordu Resmen iflas etti
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti
10:09
Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
09:36
Murat Kekilli Niğde’de sahne aldı Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
Murat Kekilli Niğde'de sahne aldı! Sevilen şarkılarını hayranlarıyla söyledi
08:37
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 12:34:15. #7.12#
SON DAKİKA: Depremde sol bacağını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed, protezle yeniden koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei