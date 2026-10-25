Ensar Aytekin, YENİ Parti İzmir İl Kongresi\'nde divan başkanlığına seçildi

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir 1. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığına YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin seçildi. Aytekin, "İzmir'i üç kelimeyle anlatacaksak İzmir bağımsızlığın, İzmir özgürlüğün, İzmir Cumhuriyet'in kentidir ve başkentidir" dedi.

YENİ Parti İzmir 1. Olağan İl Kongresi Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlığı seçimiyle devam eden kongrede, Divan Başkanlığına YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin seçildi.

Aytekin, yaptığı konuşmada, Türkiye'de genel seçimlerde dahi görülmeyen özeni, disiplini, ciddiyeti partisinin il başkanlık ön seçimlerinde gördüklerini belirtti.

Aytekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün, o gün salonlardan kavga bekleyenler, kaos bekleyenler, o tekmeli, tokatlı yumruklaşmaları bekleyenler avuçlarını yaladılar. O gün İzmir'de ve Türkiye'de o salonlarda adalet vardı, eşitlik vardı, demokrasi vardı, bir olmak, bir bütün olmak vardı. Bunu da dosta ve dost olmayana göstermiş olduk. ve bugün İzmir'de ve Türkiye'de tüm illerimizde resmi il kongremizi yapacağız. Seçilmiş il başkanlığı kongre delegelerinin onayıyla yönetim kurulunu ve kurultay delegeleri ile il disiplin kurulu üyelerini de delegelerimiz yasanın öngördüğü kurallara uygun şekilde seçecek, böylelikle il düzeyine kadarki bütün şartları yerine getirmiş olacağız. Geriye sadece büyük kurultayımız kalacak. Onu da kasım ayının ortalarında büyük bir coşkuyla, heyecanla, şölenle hep birlikte yapıp böylece kongre takvimini kapatacağız.

Birileri İzmir'i kale ilan etmiş. Yani bir çürük elmayı, bir zayıf halkayı tehditle, şantajla, iftirayla, diz çöktürerek, el etek öptürerek transfer edince İzmir'i kale yaptığını zannediyorlar. Şimdi bu sefillere İzmir'den bir cevap verelim. İzmir'i biz yıllardır yönetiyoruz. Son seçimlerde İzmir'de 31 belediyenin 29'unu kazanmış olarak biz İzmir'e 'Kalemizdir' falan demedik, diyemeyiz. Çünkü biz bu ülkede kale siyasetini 31 Mart 2024 tarihinde tarihe gömdük. Yıllardır yönettikleri ve kalemiz diye övündükleri kentleri, kentlerin merkezlerini, metropollerini milletin iradesiyle, sandıkla, seçimle kazandık. Yine 'Kalemizdir, bir kaleyi zaptettik' demedik. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Hiçbir kent, hiçbir şehir, hiçbir siyasi partinin kalesi değildir. Olmayacaktırlar. Hele İzmir. İzmir için çok şey söylenir, çok şey yazılır. Çok şey söylendi, yazıldı. Ama İzmir'i üç kelimeyle anlatacaksak İzmir bağımsızlığın, İzmir özgürlüğün, İzmir Cumhuriyet'in kentidir ve başkentidir. ve bu millet, başta İzmir'le Türkiye'nin dört bir yanında, ilk genel seçimde önüne ilk sandık konduğunda o kale siyasetini tıpkı 31 Mart 2024'te olduğu gibi daha güçlü bir şekilde bunu söyleyen o sefillilerin yüzlerine, suratlarına bir kez daha çarpacaktır."

Aytekin, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dün İzmir'de "sokakta" olduğunu, hakkı yenen, baskı altında mesleğini yapmaya çalışan emekçilerin yanında bulunduğunu belirterek, "Sizler de birlikteydiniz. Orada söylediği önemli bir şey var. 'Ben de artık bir İzmir milletvekiliyim. Daha çok İzmir'de olacağım. İzmir'in sokaklarında, meydanlarında daha çok görüneceğim' dedi. İnanıyorum İzmir, bin yıllar gibi bugün de yarın da genel başkanımızı ve YENİ Parti'yi bağrına basmaya, el üstünde tutmaya devam edecektir" dedi.