Er Şehit Yakınları ve Gazilerden 45 Gündür Emsal Özlük Hakkı Eylemi

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Dursun Alkaya

(ANKARA) - Emsal özlük hakları talebiyle 45 gündür eylem yapan er şehit yakınları ve er gaziler, Kurtuluş Parkı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Er şehit yakınları ve gazilere destek veren Emekli Albay Orkun Özeller, "Gazilerin talebi ne olursa olsun senin buna hoşgörüyle yaklaşıp bu cefayı çektirtmemen lazım. Biz bunu devlet terbiyesinden de Türk'ün töresinden de böyle öğrendik. Devlet terbiyesi de Türk'ün töresi de buradaki bu rezilliği kabul etmez" dedi.

Emsal özlük haklarının verilmesi talebiyle eylemlerini sürdüren er şehit yakınları ve er gaziler, 45'inci günü de Kurtuluş Parkı'nda geçiriyor. Gaziler, yaşadıkları sorunları ve taleplerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

2012 yılında Güneydoğu'da terörle mücadele sırasında yaralanarak gazi olan ve yürüme engeli bulunan Yavuz Papağan, taleplerinin er gaziler ile rütbeli gaziler arasındaki özlük hakları farklılıklarının giderilmesi olduğunu söyledi.

Papağan, şunları kaydetti:

"Biz emsal özlük hakkıyla ilgili çözüm istiyoruz. Her gün farklı farklı haberler çıkartıyorlar, algı operasyonu yapıyorlar. Yok bir gazi 270 alıyormuş, birisi 200 alıyormuş. Böyle değişik haberler yapıp bizim burada gardımızı düşürmeye çalışıyorlar. Halbuki bizim gardımız düşmüyor. Bunları duydukça daha da sinirleniyoruz. Biz bu konuda istediğimizden çok eminiz. Başkalarının bizim üzerimizde yapmaya çalıştığı algı bizi yıldırmıyor.

Bizim tek sorunumuz emsal özlük haklarıyla alakalı. Bugün her şey güllük gülistanlık gösteriliyor. Bakıma muhtaç bir gazi olarak, en yüksek maaşı da ben alıyorum. Güncel olarak aldığımız maaşlar ortadayken bunların telaffuz ettiği rakamlarla hiçbir alakası yok. Bunu da bir kenara bırakırsak bugün ben gazi olarak kullandığım bütün tıbbi malzemelerime para, fark ödüyorum. Ben bir gazi olarak gidip bir eczaneden, medikalden bir malzeme alırken fark ödüyorsam bu bile başlı başına yetiyor.

Bugün bir rütbeliyle aramıza dağlar kadar fark koydular. Bizim burada zaten problemimiz paradan ziyade şu; er gazi ile rütbeli gazi arasında bomba fark koymadı, mermi fark koymadı. Sizler niye fark koyuyorsunuz? Biz bunun peşindeyiz, bunu çözmek için uğraşıyoruz."

TOR: "BİZ AZALMIYORUZ, ÇOĞALIYORUZ"

Edirne'den eyleme katılan Gazi Emrah Tor da mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini belirterek, 30 Ağustos'ta Türkiye'nin farklı illerinden gazilerin katılımıyla Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini söyledi.

Tor, alanda ambulans bulunmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ben buraya Edirne'den katılım sağladım. Yaklaşık 40-45 gündür buradayız. Biz vazgeçmeyeceğiz. Daha çok çoğalıyoruz. Hafta sonu, 30 Ağustos'ta Atamızı ziyaret edeceğiz. Türkiye'nin her yerinden, her ilinden gazilerimiz katılım sağlayacak. Çoğu gazimizin tedavileri var, fizik tedavi süreçleri var. Hastaneye gidenler oluyor, fizik tedavi sürecinden çıkıp buraya gelenler oluyor. Sağlık problemleri olanlar oluyor. Biz azalmıyoruz, çoğalıyoruz.

Tüm gaziler olarak sağlık problemlerimiz var. Çoğumuz ilaç kullanıyoruz ve şu an alanda bir tane ambulans yok. Burada her gün şahit oluyorum; bir gazimiz fenalaşıyor, yere düşüyor, ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. Burada sağlıkçı varsa gönüllü olarak ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ankara'dayız, büyükşehir, trafik yoğunluğu var. Ambulans bekleme süresi çok uzun oluyor. Allah korusun Güvenpark'taki gibi bir durumla karşılaşmak istemiyoruz. Orada bir gazimizi kaybettik, hala onun acısını yaşıyoruz. Bir ikincisine katlanamayız."

Tor, 35 yaşında, alandaki en genç gazi olduğunu belirterek, "Ben emsal özlük haklarım için buradayım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Devlet büyüklerimiz bizi görmezden mi geliyor, benim anladığım kadarıyla bizim için 'küçük bir azınlık' diyorlar. Ben bu ülkenin gazisiyim. Değer verilmek istiyorum. Avrupa standartlarındaki gazilerin yaşadığı sosyal hayatı yaşamak istiyorum. Omzumda şerefle taşıdığım gazi madalyam varken nasıl azınlık olarak anılırım, benim aklım mantığım almıyor" dedi.

ÇELENSU: "HAKLARIMIZI ALANA KADAR HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ"

Gazi Serdar Çelensu taleplerinin açık olduğunu ancak muhatap bulamadıklarını söyledi. Çelensu, şunları kaydetti:

"Hiçbir direnç kaybımız yok. Bizim istediğimiz şeyler net, açık. Sadece muhatap bulamıyoruz. Bizi muhatap almıyorlar şu an için ama alacaklar, eninde sonunda alacaklar. Biz buradayız, bir yere gitmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar hiçbir yere gitmiyoruz.

Benim tavsiyem çok uzatmasınlar. Bir an önce gelsinler, bizi muhatap alsınlar. Satılık dernekleri, vakıfları değil, bizi almak zorundalar. Biz kimsenin yalakası değiliz. Hiçbir siyasetin de malzemesi değiliz. Sürekli muhalefet partilerinin bizi kullandığını ima etmeye çalışıyorlar. Değiliz. Muhalefet partileri sadece bize destek için buraya geliyorlar. Kesinlikle siyasetle hiçbir alakası yok. Biz siyaset üstü bir ünvana sahibiz.

Artık yeter, tak etti canımıza. Gazilik makamı tektir, şehitlik makamı da tektir. Herkesi aynı yere koysunlar. Yeter bu ayrımcılık, bu eşitsizlik. Otuz yılı aşkındır var bu. Artık yeter."

TERZİ'DEN CUMHURBAŞKANI'NA ÇAĞRI: "TEK BİR İMZAYLA BU İŞİ ÇÖZEBİLİRSİNİZ"

Gazi Mehmet Terzi de taleplerinin uzun süredir karşılanmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Direncimiz tam. Ama bize yapılanlar bir insana yakışmayacak şeyler. İnsanlığı da geçtim, bir ülkenin gazisine, şehit ailesine bir devletin bunu yapması çok yanlış. Zaten dört yıldır sürüncemede bıraktınız. Ne verdiniz? Hiçbir şey vermediniz. 3713 Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki kahramanlarına, gazisine, şehidine ne verdiniz? Bana söyleyin. Hiçbir şey vermedi.

Milli Savunma yalan konuşuyor, Aile ve Sosyal Hizmetler yalan söylüyor. Herkes topu birbirine atıyor. Aslında iş Sayın Cumhurbaşkanımızda bitiyor. Orduların başkomutanı askerini, gazisini parklarda yatırıyor. Bir gecede bir kararnameyle bir ülkenin kaderini değiştirebiliyor. Bir imzayla bizim kaderimizi de değiştirebilir istese. Zor bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanım, orduların başkomutanıysanız gazilerinize bu zulmü yapmayın."

ÖZELLER: "TÜRK'ÜN TÖRESİ BURADAKİ REZİLLİĞİ KABUL ETMEZ"

Er şehit yakınları ve er gazilere destek vermek için Kurtuluş Parkı'na gelen Emekli Albay Orkun Özeller ise öncelikle gazilerin ve şehit yakınlarının taleplerinden bağımsız olarak kendilerine yaklaşımın değişmesi gerektiğini söyledi.

Özeller, şöyle konuştu:

"Öncelikle şunu bir ortaya koyalım. Bunlar şehit yakını ve gaziler. İsteklerini, taleplerini kenara koyuyorum. Gökdelen isteyebilirler, yat, kat, Cumhurbaşkanı olmak da isteyebilirler. Bunlar gazi. Bunlar şehit yakını. Biz öncelikle olaya böyle yaklaşmamız gerekiyor.

Bunların kolları, bacakları, gözleri, uzuvları kaybolmuş olabilir ama esas yara bunların ruhlarında. Bunların ruhlarındaki yarayı sen görmezsen 45 gün değil, 450 gün de bu gaziye cefayı çektirirsin. Bu hissedebilmektir, bu anlayabilmektir. Bu gazidir. Talebi ne olursa olsun senin buna hoşgörüyle yaklaşıp bu cefayı çektirtmemen lazım. Biz bunu devlet terbiyesinden de Türk'ün töresinden de böyle öğrendik. Devlet terbiyesi de Türk'ün töresi de buradaki bu rezilliği kabul etmez."

Gazilerin taleplerinin ülke ekonomisini sarsacak nitelikte olmadığını savunan Özeller, "Talepleri nedir? Orduevlerine girmek istiyorlar. Girsinler, kime ne zararı var? Bunların talepleriyle bu ülke mi batacak? Bu ülkenin ekonomisi mi çökecek? Hayır. Peki neden bu inat? Neden bu cefa veriliyor?" diye konuştu.

Konunun siyasetin dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Özeller, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş siyaset meselesi değil. Siyasete malzeme yapılacak bir konu değil. Bu gaziler para almadılar. Bu gazilere 'Sen gazi olursan sana şu imkanlar tanınacaktır' denmedi. Bunlara 'Vatan borcu var' dendi ve 'Gidin teröristle mücadele edin' dendi. Bu gazilerimiz işte o emirle çıktılar. Onların o mücadele azmini ben dağda gördüm, o yıkılmayan azmini gördüm.

Onların dağda taşla mücadelesini görmeyenler, bu gazilerin üç gün sonra, beş gün sonra bırakıp gideceğini zannediyorlar. Ben size söyleyeyim; siz bu gazileri buraya gömersiniz, onlar gitmez. Ben Türk askerini tanıyorum. Bunlar Türk askeri. Gitmez, bırakmaz."

Özeller, sanatçı, sporcu ve kamuoyunda tanınan isimlere de gazilere destek verme çağrısı yaparak, "Gazilerimizi yalnız bırakmayalım. Bu ülkenin duyarlı sanatçıları nerede? Bu ülkenin duyarlı sporcuları nerede? Bu ülkenin tanınmış, önde giden akil adamları nerede? Onları da burada, gazilerimizin yanında görmek istiyoruz. Burası Kurtuluş Parkı. Ülkenin kurtuluşu buradan başlar. Gazilerimizin sonuna kadar yanındayım. Bir Türk olarak yanındayım, bir komutan olarak yanındayım. Tüm komutanların da gelip aynı sorumlulukla gazilerimize destek vermesi gerekir" dedi.

ÇERÇİOĞLU: "BİZİM DİRENCİMİZİ KIRMAZ, DAHA DA SIKILAŞTIRIR"

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu da eyleme devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Direncimizde hiçbir kırılma yaşamıyoruz. Bu yaşadıklarımız bizim direncimizi kırmaz, daha da çok sıkılaştırır. Onlar bize yüklendikçe biz daha sıkılaşıyoruz. İstedikleri kadar yüklenebilirler. Ne yapacaklar? Ölümden öte köy yok. Biz ilk başında da söyledik. Bizi buradan öldürerek çıkartmanız gerekir. Biz hakkımızı almadan çıkmayacağız."

İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun da etkilendiği polis müdahalesine değinen Çerçioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben milletvekillerinin dokunulmazlığının olduğunu düşünüyordum. Dünkü olaydan sonra dokunulabiliyormuş. Hepsine dokunulabiliyor mu ya da bazı milletvekillerine mi dokunulabiliyor, onu bilmiyorum. Sayın Türkoğlu sağ olsun bizim yanımıza, bize destek olmak için gelmişti. Orada bir polis müdahalesiyle karşılaşıldı. Aslında danışmanına karşı bir müdahaleydi ama tabii Sayın Milletvekili de arada kaldı ya da darbe yedi. Ben görmedim, biz alanda oturuyorduk. Sonuçta hastaneye gitti. Biz de hastaneye gittik. Boynunda boyunluk vardı, yüzünde darbe izleri vardı.

İçişleri Bakanlığı'ndan şunu rica ediyorum; normal insanlara uyguladığı prosedürü engelli insanlara da uygulamaya kalkıyorlar. Bu insanlar engelli insanlar. Normal insana uyguladığınız gibi kolundan, bacağından tutup ya da zor kullanarak alabileceğiniz insanlar değil. Tekerlekli sandalye kullanıyorlar, protez ayakları var. Çoğu çok ağır ilaçlar kullanıyor. Maalesef polis normal insanlara uyguladığı prosedürü uyguluyor. İçişleri Bakanlığı'ndan rica ediyorum; lütfen böyle bir durum olursa ona göre tavır alacak polis ekiplerini buraya göndersinler."

Öte yandan eylem sırasında bir gazi fenalaştı. Fenalaşan gazi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.