Erciyes Kayak Merkezi Sömestir Tatilinde 900 Bin Turisti Ağırladı - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi Sömestir Tatilinde 900 Bin Turisti Ağırladı

Erciyes Kayak Merkezi Sömestir Tatilinde 900 Bin Turisti Ağırladı

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatili boyunca 900 bine yakın yerli turisti ağırladı. Tesisin Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, sezonun yoğun geçtiğini ve pistlerin tamamen açık olduğunu açıkladı.

02.02.2025 12:00  Güncelleme: 12:06
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TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde ülkenin dört bir yanında yaşayan yerli turistleri ağırladı. Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, sömestir tatilini yoğun geçirdiklerini belirterek, "Yarıyılın son hafta sonundayız. Dolu dolu cıvıl cıvıl bir yarıyıl tatili geçirdik. Sömestirde 900 bine yakın bir misafir ağırladık" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki yerli turistler, Erciyes'i tercih etti. Kayseri'de 2 bin 200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşandı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde, kayak ve snowboard keyfi yaşadı. Yarıyıl tatilinin son haftasında da bölgeye gelen aileler, çocukları ile keyifli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, sömestir tatilini yoğun geçirdiklerini belirterek, "Yarıyılın son hafta sonundayız. Dolu dolu cıvıl cıvıl bir yarıyıl tatili geçirdik. Ailelerimize teşekkür ediyoruz. Çocuklarını buraya getirip, bize bu keyfi yaşattılar. Güzel bir yarıyıl tatili geçirdiler. Sömestirde 900 bine yakın bir misafir ağırladık. İlgi çok fazla" diye konuştu.

'GÜZEL BİR YARIYIL GEÇİRDİLER'

Bütün pistlerin açık olduğunu da belirten Akşehirlioğlu, "Sezon erken başlamıştı. Şu ana kadar güzel devam ettirdik. 4 kapıda bütün pistlerimiz açık. Birbiriyle bağlantılı pistlerimiz var. 19 mekanik tesisimiz. 112 kilometre pistlerimiz var. Ailelerimiz, arkadaş grupları gelen tüm misafirlerimiz güzel bir yarıyıl tatili geçirdiler. İnşallah mutlu bir şekilde evlerine dönecekler. Bundan sonra da kar yağışı bekleniyor. Sömestirden sonra da bizim kayak sezonumuz devam edecek. Bu sezonun sonunda bütün rekorları kırmış olacağız. İlgi çok fazla. Kıtalar arası misafir ağılıyoruz. Endonezya, Malezya, Singapur, Tayland, bir tarafta Amerika, Brezilya diğer tarafta da Afrika'dan misafirlerimiz geliyor. Yine aynı şekilde Avrupa'dan Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden charter seferleri ile misafirlerimiz geliyor. Bu ay başlayacak olan seferlerle de İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç ve Finlandiya'dan misafirlerimiz gelecek. Bütün kıtalara hitap eden, dünya çapında bilinen müthiş bir destinasyon haline geldik. Büyükşehir belediyesinin yatırımları ve bizim gayretlerimiz ile bu noktaya geldik. İnşallah, bundan sonra her yıl üzerine katlayarak koyup daha güzel bir destinasyon haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Seyahat acentesi işletmecisi Mustafa Gümüşkaynak ise "Sezon bu yıl 20 yıl sonra ilk kez erken açıldı. Sömestirde de 1 milyona yakın bir ziyaretçi geldi. İlgiden memnunuz. Sömestirde çocuklar için kayak eğitimlerine büyük ilgi vardı. Bu olay bizi çok sevindirdi" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN-Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi Sömestir Tatilinde 900 Bin Turisti Ağırladı - Son Dakika

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